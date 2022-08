Mercato: "Ils étaient en haut de ma liste", Ramsey explique son choix de signer à Nice

Recrue phare du mercato niçois, Aaron Ramsey était présenté en conférence de presse ce vendredi. L’ancien joueur d’Arsenal a notamment justifié son choix de rejoindre la Côte d’Azur.

C’est l’une des recrues phares de la Ligue 1 cet été. Aaron Ramsey, plus de 370 matchs sous le maillot d’Arsenal et 70 sous celui de la Juventus Turin, s’est engagé avec l’OGC Nice il y a quelques jours après avoir résilié son bail avec le Vieille Dame. En enrôlant l’international gallois (74 sélections, 20 buts), les Aiglons se sont offerts une recrue de prestige.

>> Revivez la conférence de presse de Nice

“Dès que Nice s'est intéressé à moi, ils étaient en haut de ma liste, a confié l’ancien joueur des Gunners. Je suis très heureux d'être ici, de faire partie de cette équipe. C'est une bonne équipe avec plein de jeunes joueurs talentueux et d'expérience. J'ai hâte de commencer avec tous ces joueurs et que l'on ait du succès."

"Je me sens bien"

La saison dernière, partagée entre la Juve et les Glasgow Rangers, qu’il a rejoints en prêt en janvier, Ramsey n’a joué que 18 rencontres toutes compétitions confondues. Face aux médias, ce vendredi, il a cependant tenu à rassurer sur son état de forme.

"Je me sens bien, je me suis bien entraîné avec l'équipe cette semaine. Le staff a un plan sérieux, ils sont très ouverts. C'était sympa d'être de retour, de commencer à m'entraîner et de connaître mes coéquipiers." Il pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot du Gym ce dimanche à Toulouse (1re journée de Ligue 1, 13h).