Mercato: indésirable à l'OM, Amavi vers un prêt à Brest

Après un prêt infructueux à Getafe la saison passée, Jordan Amavi s'apprête à rejoindre Brest, toujours sous la forme d'un prêt. Le latéral reste sous contrat avec l'OM jusqu'en 2025.

Prêté la saison dernière en Liga, Jordan Amavi (28 ans) s’apprête à rebondir en Ligue 1. Sous contrat jusqu’en 2025 avec l’Olympique de Marseille, qui ne comptait déjà plus sur lui lors des six derniers mois de la saison 2021-2022, le latéral français va de nouveau faire l’objet d’un prêt, cette fois à Brest.

Le club du Finistère négocie les derniers détails avec le joueur, mais cela ne fait plus aucun doute désormais, Jordan Amavi va connaître un nouveau club cette saison. Les dirigeants brestois avaient déjà souhaité l’attirer en janvier, considérant que son profil (grande expérience de la Ligue 1, joueur qui a goûté à la Ligue des champions) pourrait être une valeur ajoutée à leur effectif dans le cadre de l’opération maintien.

Au placard à Getafe

Sauvé in extremis la saison dernière, le Stade Brestois n’a pas fait une croix sur cette volonté de l’attirer, et sa ténacité est sur le point de payer dans ce dossier malgré des émoluments conséquents. Brest ne dispose plus que du seul Bradley Locko comme spécialiste du poste à gauche de la défense. Souvent cantonné au banc la saison passée, à Getafe, Jordan Amavi s’est contenté de cinq matches de Liga, pour seulement trois titularisations, et une petite apparition en Coupe du Roi.

La situation avait poussé le joueur et Getafe à trouver une solution l’hiver dernier. L’option choisie l’envoyait à Brest, mais alors qu’il pensait pouvoir casser son prêt, un changement d’entraîneur sur le banc du club espagnol bouleversait le plan initial, l’obligeant à remettre à plus tard ses envies d’ailleurs. Un souhait que Brest est sur le point d’exaucer.