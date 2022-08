Mercato: indésirable à l'OM, Strootman souhaiterait retourner en Italie

Quatre ans après son arrivée à l'OM, Kevin Strootman est en tête des joueurs que le club veut vendre. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le milieu de terrain néerlandais pourrait rebondir en Serie B en retournant au Genoa.

Kevin Strootman n'est plus que l'ombre du joueur qui faisait les beaux jours de la Roma entre 2013 et 2018. Après une première saison prometteuse à l'OM, l'international néerlandais (46 sélections) n'a cessé de décevoir, jusqu'à perdre sa place dans le onze puis dans le groupe.

Selon les informations de Gianluca Di Marzio, le joueur de 32 ans pourrait rebondir en Serie B, au Genoa, qui ambitionne de retrouver la Serie A, après sa relégation la saison dernière. Des contacts seraient en cours entre les différentes parties. Le joueur, qui auraient reçu des offres venues d'Espagne, sort de deux prêts: un concluant du côté du Genoa justement, et un autre beaucoup moins, à Cagliari, où sa saison a été perturbée par une blessure.

Des genoux trop fragile

Très intéressant à l'AS Roma, notamment sous les ordres de Rudi Garcia entre 2013 et 2016 - c'est justement lui qui l'avait fait venir à l'OM - Kevin Strootman a vu sa carrière être freinée par de graves blessures au genou. Blessé aux ligaments croisés et opéré à deux reprises, le milieu de terrain n'a disputé que sept matchs entre mars 2014 et février 2016. Après cela, l'international néerlandais n'a jamais retrouvé son meilleur niveau, malgré des performances honorables. Son arrivée à l'OM n'a rien arrangé et le joueur a peu à peu perdu sa place dans l'effectif phocéen.

A 32 ans, et à un an de la fin de son contrat à l'OM, Kevin Stootman peine à enchaîner, et son physique continue d'inquiéter les potentiels clubs intéressés. Alors qu'il avait semblé se relancer en prêt au Genoa entre janvier et juin 2021, Kevin Strootman avait de nouveau été lâché par son genou. Prêté à Cagliari la saison dernière, l'ancien Romain avait dû subir une nouvelle opération qui l'a écarté des terrains pendant quatre mois.