Mercato: Iniesta s’offre un nouveau défi, à 39 ans

Andres Iniesta est arrivé ce lundi aux Emirats arabes unis et va s’y engager avec l'Emirates Club. A 39 ans, l’international espagnol va connaître un troisième club après le FC Barcelone et le Vissel Kobe au Japon.

La récente retraite de Gianluigi Buffon, qu’il a chaleureusement salué, aurait pu lui donner des idées. Mais il n’en est rien et Andres Iniesta n’a pas encore prévu de raccrocher les crampons. Cinq ans après son départ du Barça pour le Vissel Kobe, le milieu espagnol a fait ses adieux au Japon et va relever un nouveau défi et rejoindre le Golfe.

Pas encore officielle, la signature du vétéran de 39 ans à l'Emirates Club ne fait aucun doute. Ce lundi, le 'Don Andres' est arrivé aux Emirats arabes unis où des dirigeants du club local l’ont accueilli à l’aéroport pour prendre la pose avec une écharpe aux couleurs de sa nouvelle équipe.

Iniesta a choisi le Golfe plutôt que la MLS

Un temps cité du côté de l’Inter Miami pour y rejoindre ses anciens coéquipiers Lionel Messi, Sergio Busquets et Jordi Alba, Andres Iniesta ne signera donc pas en MLS.

Plutôt que les Etats-Unis, le champion du monde 2010 a donc opté pour un nouveau challenge au Moyen-Orient. Parti du Barça pour le Vissel Kobe en 2018, l’Espagnol a disputé 134 rencontres (pour 26 buts et 25 passes décisives) mais n’a jamais remporté le titre en championnat.

A la place, Andres Iniesta a ajouté une Coupe de l’Empereur (2019) et une Supercoupe du Japon (2020) lors de son séjour nippon où il a notamment évolué avec l’Allemand Lukas Podolski.

Après s’être entretenu physiquement depuis plusieurs semaines dans les installations du Barça et celles d’Albacete, Andres Iniesta entend prolonger le plaisir sur les terrains aux Emirats arabes unis. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le milieu offensif espagnol va signer pour une saison plus une autre en option avec le club situé à Ras el Khaïmah.