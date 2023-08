Mercato: Inzaghi enterre un retour de Lukaku à l'Inter

Après la polémique, Simone Inzaghi a fermé la porte à un retour de Romelu Lukaku à l'Inter Milan, qui a complété son secteur offensif avec l'arrivée de Marko Arnautovic.

Au cas où il y avait encore un doute, Simone Inzaghi a été catégorique: Romelu Lukaku ne retournera pas à l'Inter cette saison. En conférence de presse, vendredi, l'entraîneur italien a fermé la porte à l'attaquant belge de Chelsea.

"Je le remercie pour ce qu'il nous a donné l'année dernière, a-t-il déclaré selon la retranscription de la Gazzetta dello Sport. Je l'ai voulu de toutes mes forces et je l'aurais encore voulu avec nous, je suis désolé pour la façon dont cela s'est terminé, il a choisi une autre voie. (...) Les quatre attaquants dont je dispose évoluent bien, les deux nouveaux (Marcus Thuram et Marko Arnautovic, ndlr) sont de grand calibre et ils doivent nous assurer les buts qui l'année dernière étaient ceux de Lukaku et de Dzeko".

Vers la Juventus?

Indésirable à Chelsea, Romelu Lukaku n'a plus beaucoup de temps pour se trouver un point de chute. Aux dernières nouvelles, la piste la plus chaude mène à la Juventus. Mais selon la presse italienne, les négociations sont au point mort. D'autant que Dusan Vlahovic n'a pas quitté l'équipe et que les efforts semblent se concentrer sur la signature de l'ailier Domenico Berardi (Sassuolo).

Romelu Lukaku, 30 ans, a marqué 14 buts en 37 matchs toutes compétitions confondues avec l'Inter la saison passée. Son contrat à Chelsea expire en juin 2026.