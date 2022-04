Mercato: Isco devrait quitter le Real pour le Betis

Le milieu de terrain du Real Madrid, Isco, qui arrive en fin de contrat à l'issue de la saison, aurait déjà un accord avec le Betis selon la presse madrilène. Indésirable d'Ancelotti, l'Andalou pourrait signer un contrat record, à hauteur de 10 millions brut par saison durant deux anss.

Isco aurait déjà un point de chute. N'ayant joué que 358 minutes cette saison toutes compétitions confondues, le milieu de terrain ne sera pas prolongé par le Real Madrid et quittera gratuitement le club qu'il a rejoint en 2013 à l'issue de la saison.

Les possibles retrouvailles entre Manuel Pellegrini et Isco

Une opportunité que ne devrait pas rater le Betis, qui voudrait en faire son joueur le mieux payé de son histoire. Selon le journal madrilène AS, les Sévillans lui auraient offert un contrat de deux ans rémunéré à hauteur de dix millions d'euros bruts par saison. Un accord entre les deux parties aurait même été conclu. L'autre journal madrilène Marca raconte que le milieu de terrain est une demande de Manuel Pellegrini, qui serait persuadé de pouvoir permettre à Isco de retrouver son meilleur niveau. Les deux hommes se connaissent de l'époque dorée de Malaga, lorsque l'actuel club de deuxième division espagnol concourrait pour la Coupe d'Europe.

La possible qualification de l'équipe sévillane pour la prochaine édition de la Ligue des champions, actuellement 5e de Liga, est un des arguments qui pourrait permettre de conclure définitivement ce transfert. Marca assure que le joueur "veut continuer à participer à la plus haute compétition continentale". De plus cela offrirait au Betis une sacrée rentrée d'argent, qui pourrait payer ce salaire à huit chiffres du milieu de terrain madrilène.

Une vente de Nabil Fekir pour financer son arrivée ?

L'autre option serait de vendre l'un des principaux actifs sportifs du club, mais l'idée du président et de l'entraîneur du Betis est de renforcer l'effectif, sans jamais diminuer le potentiel sportif d'une équipe qui a concouru tout au long de la saison à un haut niveau en Copa (en remportant le titre), en Liga et en Europa League.

AS précise tout de même que le milieu défensif Guido Rodríguez, qui intéresse fortement les clubs de Premier League pourrait être sacrifié au profit d'Isco. Le club ne fermerait pas non plus la porte à une vente de son meilleur joueur, Nabil Fekir, bien que le Français ait récemment renouvelé son contrat jusqu'en 2026. Pour l'instant, aucune des tentatives concernant l'ancien Lyonnais n'aurait satisfait le conseil d'administration, qui attendait l'an dernier une offre supérieure à 40 millions d'euros.