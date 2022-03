Liga: Pellegrini défend Fekir après son coup de sang

Expulsé contre l’Athletic Bilbao dimanche après avoir fauché un adversaire, Nabil Fekir a été défendu par son entraîneur Manuel Pellegrini, qui a jugé sa réaction "compréhensible".

La victoire du Betis Séville en Liga (1-0), dimanche face à l’Athletic Bilbao, a été entachée par l’expulsion en fin de match de Nabil Fekir. Après avoir provoqué ses adversaires le long de la ligne de touche avec une série de jongles, le Français s’est fait balayer par un défenseur basque. Au sol, il a été alpagué par Iker Munian, qui a réussi à le faire sortir de ses gonds. L’ancien Lyonnais lui a alors asséné un coup de pied dans les jambes, qui a poussé l’arbitre à sortir un carton rouge.

En conférence de presse, son entraîneur Manuel Pellegrini a tout de même eu quelques mots de soutien à son encontre. "Je ne lui ai pas encore parlé, je vais le faire, a expliqué le technicien chilien. Ce n'est pas la première fois qu'il réagit après avoir reçu 20 coups de pied. C'est un joueur qui tient le ballon, qui ne se jette pas par terre et sur 20 fautes qu’il subit, dix ne sont pas signalées. Il a réagi. C'est compréhensible, sans le justifier."

Pas une première pour Fekir

Ce n’est pas la première fois que Fekir perd son sang-froid en cours de match avec le Betis: en novembre, il avait été expulsé contre le Bayer Leverkusen en Ligue Europa après une empoignade avec plusieurs adversaires. À l’époque, son entraineur lui avait déjà accordé son soutier, expliquant que c’était "en partie à cause de la frustration, mais ils l'ont aussi beaucoup provoqué" et qu’il avait réagi "parce que nous sommes des êtres humains".

L’absence de Fekir, qui devrait logiquement être suspendu dans les prochains jours, pourrait coûter cher au Betis. Actuellement 5e de la Liga, en course pour la Ligue des champions avec un calendrier favorable ces prochaines semaines, le club andalou va devoir faire sans son champion du monde 2018, devenu chouchou du public local. Cette saison, le Français a inscrit six buts et délivré six passes décisives en championnat.