Ligue 1: qui a le meilleur calendrier dans la lutte pour la Ligue des champions ?

A sept journées de la fin, cinq équipes semblent se dégager dans la course à la Ligue des champions. Marseille et Rennes sont en ballotage favorable mais affrontent les calendriers les plus ardus à la différence de Nice et Monaco, plutôt épargnés.

Marseille, 2e (59 points): quatre chocs en plus de la Conference League

Deux chocs face à des vieux ennemis (PSG, Lyon), deux autres contre des concurrents directs (Strasbourg et Rennes), un match contre un prétendant au maintien (Lorient) et deux autres face à des équipes du ventre mou (Nantes et Reims). Le calendrier de l’OM n’est pas simple en cette fin de saison et dépendra aussi de la manière de gérer le front avec la Conference League.



J32: se déplace à Paris

J33: reçoit Nantes

J34: se déplace à Reims

J35: reçoit Lyon

J36: se déplace à Lorient

J37: se déplace à Rennes

J38: reçoit Strasbourg

Rennes, 3e (56pts): du costaud pour finir

Rennes doit encore affronter trois concurrents directs (Monaco, Strasbourg, Marseille) dans cette fin de saison chargée qui se conclura à Lille, l’endroit où la qualification en Ligue des champions lui avait filé entre les doigts en 2007. Avant cet épilogue, les hommes de Bruno Genesio disputeront un derby breton face à Lorient et se déplaceront sur le terrain de Nantes, rival honni, trois jours après la finale de la Coupe de France de ce dernier. Ils recevront aussi Saint-Etienne, en lutte pour éviter la relégation. Soit sept rendez-vous contre aucune équipe démobilisée.

J32: reçoit Monaco

J33: se déplace à Strasbourg

J34: reçoit Lorient

J35: reçoit Saint-Etienne

J36: se déplace à Nantes

J37: reçoit Marseille

J38: se déplace à Lille

Strasbourg, 4e (52pts): trois sommets à gravir

Les rêves de Ligue des champions de Strasbourg seront mis à l’épreuve lors de cette fin de saison avec deux chocs face au PSG et Marseille et un autre contre Rennes, l’ancien club de Julien Stéphan. Le Racing défiera aussi deux candidats au maintien (Troyes, Clermont), Brest mais aussi Lille, arbitre de cette course à la Ligue des champions puisque le Losc affrontera quatre des cinq concurrents.



J32: se déplace à Troyes

J33: reçoit Rennes

J34: se déplace à Lille

J35: reçoit le PSG

J36: se déplace à Brest

J37: reçoit Clermont

J38: se déplace à Marseille

Nice, 5e (51pts): le calendrier le plus favorable?

Sur le papier, Nice présente le calendrier le plus favorable des candidats avec quatre matchs face à des prétendants pour le maintien (Lorient, Troyes, Bordeaux, Saint-Etienne) et un autre face à une équipe sans réelles ambitions (Reims). Les Niçois auront un seul gros choc lors du court déplacement à Monaco lors de la 33e journée. A cela, il faut aussi ajouter la réception de Lille, distancé pour dans la course au podium mais toujours en lice pour une qualification européenne.

J32: reçoit Lorient

J33: se déplace à Monaco

J34: reçoit Troyes

J35: se déplace à Bordeaux

J36: reçoit Saint-Etienne

J37: reçoit Lille

J38: se déplace à Reims

Monaco, 6e (50pts): horizon plutôt dégagé

Les deux prochaines journées seront des tournants pour Monaco, opposé à deux adversaires directs: Rennes et Nice. S’ils sont bien négociés, la suite pourrait être dégagée face à des équipes de milieu ou de bas de tableau lors des cinq dernières journées.

J32: se déplace à Rennes

J33: reçoit Nice

J34: se déplace à Saint-Etienne

J35: reçoit Angers

J36: se déplace à Lille

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Lens