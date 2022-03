Les salaires des entraîneurs de Ligue 1 avec un Pochettino écrasant et un Français dans le top 3

A la tête du Paris Saint-Germain depuis un peu plus d’un an, Mauricio Pochettino est comme attendu le coach au salaire le plus élevé du Championnat de France, selon L’Equipe. Symbole de l’archi domination financière de la capitale, l’Argentin devance aisément ses premiers poursuivants.

Il y a le Paris Saint-Germain, et loin, très loin derrière, il y a les autres. C’est le constat sans appel – et sans surprise – qui ressort des estimations salariales en Ligue 1 de L’Equipe. Qui, en plus de faire apparaître que les Parisiens trustent les quatorze premières places du classement des joueurs du Championnat, illustre le gouffre qui sépare les finances parisiennes des principaux concurrents du PSG.

Embarqué dans une saison loin d’être idoine – éliminé dès les 8es de finale de Ligue des champions par le Real Madrid, au même stade en Coupe de France par Nice, mais aussi incapable de remporter le Trophée des champions l’été dernier contre Lille tout comme de conserver son titre de champion de France contre ces mêmes Lillois la saison dernière –, Mauricio Pochettino n’en reste pas moins un entraîneur très largement rémunéré.

Parmi les coachs les mieux rémunérés du Vieux-Continent

Avec 1,1 million d’euros brut mensuel estimé dans la capitale, l’Argentin est comme attendu le coach le mieux payé de Ligue 1. Un joli pactole qui place même "Poche" parmi les entraîneurs les plus grassement payés des cinq grands championnats derrière l’intouchable Diego Simeone (3,33 millions d'euros, Atlético de Madrid), Pep Guardiola (1,89 million d'euros, Manchester City), Jürgen Klopp (1,49 million d'euros, Liverpool), Antonio Conte (1,49 millions d'euro, Tottenham) ou encore Massimiliano Allegri (1,17 million d'euros, Juventus Turin). Si elle désire s'en séparer en fin de saison et solder sa dernière année de contrat, la direction parisienne devra encore sortir le chéquier (environ 15 millions d'euros, selon L'Equipe)...

A l’échelle de notre championnat, Mauricio Pochettino perçoit 3,3 fois plus que ses deux premiers poursuivants, son compatriote de l’OM Jorge Sampaoli et le Français de Nice Christophe Galtier (330 000 euros). Peter Bosz (250 000 euros, Lyon) et Philippe Clement (150 000 euros, Monaco, à égalité avec le Rennais Bruno Genesio) complètent le top 5.

Recruté il y a un mois pour tenter de sauver la maison girondine, David Guion émarge lui à 90 000 euros mensuels, et se place 10e de ce classement estimatif. Pascal Gastien (25 000 euros, Clermont) est le coach le moins bien rémunéré de Ligue 1, juste derrière Pascal Dupraz (30 000 euros, Saint-Etienne).

Les salaires mensuels estimés des entraîneurs de Ligue 1

1. Mauricio Pochettino (PSG) 1 100 000 euros

2. Jorge Sampaoli (Marseille) 330 000 euros

- Christophe Galtier (Nice) 330 000 euros

4. Peter Bosz (Lyon) 250 000 euros

5. Philippe Clement (Monaco) 150 000 euros

- Bruno Genesio (Rennes) 150 000 euros

7. Jocelyn Gourvennec (Lille) 130 000 euros

8. Antoine Kombouaré (Nantes) 100 000 euros

9. Olivier Dall'Oglio (Montpellier) 95 000 euros

10. David Guion (Bordeaux) 90 000 euros

- Julien Stéphan (Strasbourg) 90 000 euros

12. Frédéric Antonetti (Metz) 80 000 euros

- Oscar Garcia (Reims) 80 000 euros

14. Gérard Baticle (Angers) 70 000 euros

- Christophe Pelissier (Lorient) 70 000 euros

16. Franck Haise (Lens) 65 000 euros

- Michel Der Zakarian (Brest) 65 000 euros

18. Bruno Irles (Troyes) 40 000 euros

19. Pascal Dupraz (Saint-Étienne) 30 000 euros

20. Pascal Gastien (Clermont) 25 000 euros