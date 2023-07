Ligue 1: les supporters de l'OM remportent le concours du plus beau tifo de la saison

Plébiscité par les internautes, le tifo des supporters de l’OM célébrant les 30 ans de la victoire en Ligue des champions, déployé le 27 mai face à Brest a été élu plus beau tifo de la saison en Ligue 1.

Un titre honorifique pour l’Olympique de Marseille. Et surtout pour ses supporters. A défaut d’une victoire des joueurs d’Igor Tudor face à Brest (1-2) le 27 mai, le public phocéen aura au moins gagné le concours du plus beau tifo de la saison en Ligue 1 ce soir-là au stade Vélodrome. L’OM célébrait les 30 ans de son triomphe en Ligue des champions face à l’AC Milan à Munich (1-0), le seul titre en C1 du football français à ce jour. Pour l’événement, les fans marseillais avaient donc fait les choses en grand avec un tifo géant occupant toutes les tribunes du Vélodrome et célébrant Basile Boli et ses partenaires.

OM-Brest : le plus beau tifo de la saison 2022-2023 déployé le 27 mai 2023 au stade Vélodrome © AFP

Lens encore dauphin

Une véritable œuvre d’art récompensée vendredi par la victoire dans le concours du plus beau tifo de la saison en Ligue 1 lancé par la LFP. Cette animation folle a obtenu plus de 12.000 voix sur près de 50.000 votants. Les fans de l’OM devancent ceux du RC Lens (8.857 votes), de Strasbourg (5.225), de l'Olympique Lyonnais (5.223) et du Paris Saint-Germain (5.047).