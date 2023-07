Ligue 1: huit clubs, dont Lens et l'OM, reprennent l'entraînement dès ce lundi

Un mois après la fin du championnat, l'heure est à la reprise ce lundi pour plusieurs clubs de Ligue 1, à l'instar de Lens, Marseille ou Monaco. Les autres doivent retrouver le chemin de l'entraînement dans les jours qui suivent.

Un mois jour pour jour après la clôture de la saison 2022-2023, le prochain exercice de Ligue 1 se lance ce lundi. Comme le révèle le site du championnat, huit formations reprennent l'entraînement ce 3 juillet: Lens, Lorient, Marseille, Montpellier, Monaco, Strasbourg et Toulouse. Les autres sont attendues dans la semaine, comme l'OL le jeudi 6 juillet ou encore Rennes le lendemain.

Paris pourrait reprendre le 10 juillet

Le PSG est le seul des 18 clubs de Ligue 1 à ne pas avoir encore communiqué de date de reprise. Selon nos informations, les joueurs ont été informés d'un retour de l'entraînement le 10 juillet, une date plusieurs fois repoussée, soit une semaine après les premières équipes de retour au travail.

Certains éléments pourraient néanmoins revenir plus tôt dans le nouveau centre d'entraînement, comme les blessés Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele, présents à Poissy dès ce mercredi. L'officialisation de l'arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien est également encore attendue.

La saison 2023-2024 de Ligue 1 débutera pour rappel le week-end du 13 août avec une première affiche notable entre Nice et Lille. Un choc entre le PSG et Lens interviendra dès la 3e journée, alors que la 34e et dernière journée se disputera le samedi 18 mai 2024. Le barrage entre le 16e de Ligue 1 et vainqueur des play-offs de Ligue 2 se tiendra en format aller-retour la semaine suivante.