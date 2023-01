Mercato: Javier Pastore a retrouvé un club au Qatar

Sans club depuis sa résiliation de contrat avec Elche, Javier Pastore (33 ans) va rejoindre le Qatar SC, le septième club de sa carrière.

Javier Pastore va découvrir un nouveau pays. Libre depuis sa résiliation de contrat avec Elche en Liga, l'international argentin va rebondir au Qatar SC. Le club qatari a teasé l'arrivée de l'ancien parisien en publiant une photo contenant beaucoup d'indices concernant la prochaine recrue du club, qui est un ancien joueur de Palerme, de la Roma, du PSG et donc d'Elche. Il s'agit donc bien d'El Flaco (33 ans), qui va découvrir un septième club dans sa carrière, lui qui a débuté sa carrière dans son pays natal (Talleres et Huracan, avant de partir en Europe).

>> Suivez l'actualité du mercato en direct

Quatre minutes de jeu cette saison

Au Qatar, Javier Pastore tentera de retrouver du temps de jeu, lui qui comptabilise seulement quatre minutes cette année, face à Almeria, le 22 août dernier. La saison dernière, son temps de jeu était un peu plus conséquent (15 matchs toutes compétitions confondues). Malgré des minutes restreintes, El Flaco a chaleureusement remercié son ancienne équipe avant son départ.

"Il y a deux jours j'ai pu personnellement dire au revoir à mes anciens coéquipiers et à toutes les personnes qui travaillent pour le club (merci beaucoup pour le respect et pour chaque instant) Aujourd'hui je dis aussi au revoir aux fans qui dès le premier jour m'ont témoigné leur amour et leur soutien", a écrit le milieu de terrain sur les réseaux sociaux.