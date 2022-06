Mercato: "Je suis Marseillais à vie", Payet balaie les rumeurs de départ de l'OM

Dimitri Payet a répondu ce mardi aux rumeurs d’un départ de l’OM lors du mercato estival. Le milieu offensif et capitaine olympien veut finir sa carrière au club et n’envisage pas de partir cet été.

A 35 ans et après une fabuleuse saison sous le maillot de l’OM, Dimitri Payet aurait tapé dans l’œil des Tigres de Monterrey. Le club mexicain - qui a recruté Florian Thauvin l'été dernier - rêverait ainsi de l’associer à Andre-Pierre Gignac la saison prochaine. Mais le meneur de jeu l'assure: il est heureux à Marseille où il a fait son retour en 2015 après une parenthèse à West Ham en Premier League.

"Tous les matins quand je me réveille, je sors de ma chambre, je passe devant ce cadre et même si des fois il y a des douleurs à droite, à gauche, de la fatigue et le moral pas au top, quand je vois ce cadre, cela me donne la force de me battre chaque jour pour continuer à être meilleur et je me dis que j’ai fait le meilleur choix de ma carrière en signant à vie dans ce club, dans mon club."

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

"Je finirais ma carrière dans ce club"

Auteur d’une grosse saison 2021-2022 sur le plan individuel avec 16 buts et 13 passes décisives en 46 apparitions, Dimitri Payet a aidé l’OM à arracher la deuxième place en Ligue 1 derrière le PSG. Pas question de quitter ce club qu’il aime tant. Il y a deux ans, le numéro 10 se disait déjà "Marseillais à vie" et avait consenti à baisser nettement son salaire pour prolonger jusqu'en 2024 dans un club aux finances fragiles et y préparer sa reconversion.

"Alors une dernière fois, pour ceux qui n’ont pas bien compris ou pour ceux qui en doutent encore: Je suis 'Marseillais À Vie'. Je jouerai ici jusqu’à ma dernière force, a encore estimé le milieu offensif de 35 ans. Je finirai ma carrière dans ce club parce que j’aime ce club et que je m’y sens comme chez moi. Et ce que je vis ici, je ne le retrouverais nulle part ailleurs."