OL-Nice: "Ça me fait chier", Lopes énervé par la règle du penalty à retirer

Auteur d'une nouvelle prestation insipide ce vendredi face à Nice (1-1) au Groupama Stadium, l'OL a sauvé un point inespéré grâce à Alexandre Lacazette. Pas de quoi réjouir Anthony Lopes, très critique à l'égard de son équipe... et des règles sur les penalties.

L'OL a encore livré une prestation plus que mitigée ce vendredi face à Nice (1-1). Menés sur un pénalty de Nicolas Pépé, les Gones ont su réagir grâce à Alexandre Lacazette dans les dernières minutes. Mais au-delà d'un nouveau résultat décevant, la prestation proposée par les hommes de Laurent Blanc est inquiétante, notamment dans l'utilisation du ballon. Ce qui inquiète Anthony Lopes, qui n'a pas réussi à ramener un clean sheet lors de cette soirée de fête.

"Il y a du caractère mais ça ne suffit pas. Notre première mi-temps n'est pas du tout au niveau. On va essayer de faire un match plein. On est à la maison, on ne peut pas se contenter d'un nul. Il y a toujours quelque chose à aller chercher. Les matchs passent mais on ne bouge pas beaucoup et le fossé se créé encore plus avec les équipes devant, a soufflé le gardien lyonnais au micro de Prime Video. Avec les ambitions qu'on avait en début de saison, on doit faire beaucoup plus, même si c'est compliqué. Il y a eu un changement d'entraîneur, il faut remettre des choses en place. Il y a cette Coupe du monde... Il y a des équipes qui jouent bien mais on est l'Olympique Lyonnais, on doit savoir jouer beaucoup mieux et faire beaucoup plus. On doit avoir plus de résultats positifs que ce qu'on a actuellement."

>> Revivez OL-Nice (1-1)

"Ça me fait chier"

Relancé sur l'action du penalty, qu'il repousse dans un premier temps avant de s'incliner devant Nicolas Pépé, l'international portugais a pesté contre la règle obligeant les gardiens à avoir un pied sur la ligne. "Cette règle me perturbe énormément. Déjà qu'on a un pourcentage mince en tant que gardien, on nous pénalise encore plus sur ce niveau-là. Ça me fait chier, ça me touche. Cette règle n'est pas adaptée pour nous car ça nous enlève un petit plus, même si les attaquants peuvent faire ce qu'ils veulent. J'espère que dans l'avenir, on va réfléchir à tout ça", a lancé Anthony Lopes.

Avec ce nul, l'OL (20 pts) reste à huit unités du podium avant les autres matchs du week-end. Il pourrait de nouveau tomber d’un rang en cas de victoire de Clermont à Lens samedi (17 heures).