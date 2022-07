Ligue 1: Nice officialise le départ de son directeur du football Julien Fournier

L'OGC Nice a annoncé ce mercredi la fin de sa collaboration avec Julien Fournier. Arrivé en 2011, le dirigeant quitte ses fonctions de Directeur du football en raison de désaccords sur la stratégie azuréenne et le projet souhaité par INEOS.

Cela ne faisait plus aucun doute mais le timing restait encore à définir. L'OGC Nice a officialisé ce mercredi le départ de Julien Fournier. Après onze ans au sein du club azuréen, le Directeur du football quitte les Aiglons. Le nom de son remplaçant n'a pas encore été confirmé.

"L’OGC Nice et Julien Fournier ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration, a indiqué Nice via un communiqué. Suite à des divergences stratégiques, l’OGC Nice et Julien Fournier ont décidé d’un commun accord de suivre des chemins séparés. Le club et son désormais ex-Directeur du Football conservent néanmoins un profond respect mutuel."

"Quitter le club avec le sentiment du devoir accompli"

Plus en adéquation avec la stratégie d'INEOS et du président Rivère, Julien Fournier était annoncé partant depuis plusieurs semaines. Au micro de RMC Sport, Jean-Pierre Rivère avait même confirmé la nouvelle dès la semaine passée, en marge de la nomination de Lucien Favre sur le banc de l'équipe première. Néanmoins, le désormais ex-Directeur du football était supposé s'occuper du mercato avant de quitter ses fonctions. Son départ est déjà effectif, alors que Nice n'a pas encore véritablement lancé son recrutement estival.

"À son arrivée en 2011, il avait déclaré vouloir « faire de l’OGC Nice un club qui compte ». Onze ans après, Julien Fournier peut quitter le club avec le sentiment du devoir accompli. Ce que personne n’oubliera, précise encore le comuniqué des Aiglons. Durant plus d’une décennie, celui qui a occupé les fonctions de directeur général, puis de directeur de football, n’a eu de cesse de structurer le club et de le faire avancer, pierre par pierre et main dans la main avec le président Jean-Pierre Rivère. Ces petites pierres font l’OGC Nice d’aujourd’hui."

Moody attendu

Pas de nouvelle en revanche du successeur attendu de Julien Fournier. Selon les informations de RMC Sport, le Britannique Iain Moody va arriver pour le remplacer. Mais contrairement au dirigeant français, l'ancien directeur sportif de Crystal Palace occupera officiellement la fonction de "consultant externe".

Ancien dirigeant pendant six ans à Watford (2005-2011), le Britannique a aussi occupé les fonctions de responsable du recrutement à Cardiff pendant deux ans (2011-2013) puis celles de directeur sportif chez les Eagles pendant onze mois entre octobre 2013 et août 2014 avant d'être poussé à la démission en raison d'une affaire de messages à caractère raciste, sexiste et homophobe datant de son passage à Cardiff.