Tottenham: évoqué au PSG, Conte dénonce des "fake news"

Annoncé comme le possible successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Antonio Conte a rappelé ce vendredi en conférence de presse qu'il était pleinement concentré sur son travail à Tottenham.

Beaucoup d’agacement. Et en même temps un peu de fierté. Cité parmi les potentiels successeurs de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG pour la saison prochaine, Antonio Conte a haussé le ton ce vendredi en conférence de presse. Le technicien italien, arrivé à Tottenham début novembre et sous contrat jusqu’en 2023, a dénoncé des "fake news".

>> Toutes les infos sur le mercato en direct

"Evidemment, je pense que c'est bien que d'autres clubs apprécient mon travail, a-t-il d'abord expliqué. C’est une chose. Mais la vérité c’est que je n'aime pas quand les gens essaient d'inventer des nouvelles, uniquement pour parler ou uniquement pour créer des problèmes. Ce n'est pas juste, ni pour moi, ni pour mes joueurs, ni pour les clubs impliqués."

"Cette situation me fait sourire, mais je pense que les gens qui veulent dire quelque chose comme ça doivent faire preuve de respect pour toutes les personnes impliquées dans cette situation et ne pas inventer des fake news ou dire beaucoup de mensonges. Ceux qui sont le football savent très bien que beaucoup de fake news commencent à sortir à ce stade de la saison", a-t-il ajouté.

Une discussion avec son club en fin de saison

L’ancien coach de Chelsea et de l’Inter Milan ne veut pas que ces rumeurs perturbent son groupe. Cinquièmes de Premier League avant d’accueillir Leicester dimanche (15h), les Spurs visent la quatrième place actuellement occupée par Arsenal, dernier passeport pour la Ligue des champions.

"En ce moment, les supporters, moi, les joueurs et le club, nous devons nous concentrer sur un objectif important pour nous. Obtenir une place en Ligue des champions serait une grande opportunité pour nous. Nous devons lutter jusqu’au bout. C’est important d’être concentré et de ne pas écouter les fake news. Des gens veulent créer des problèmes. Nous avons cinq matchs à jouer et à la fin de la saison, de manière privée, je parlerai avec mon club et je verrai la meilleure solution", a poursuivi Conte.

Selon les informations de RMC Sport, il pourrait être intéressé par le PSG. Mais il a fixé de nombreuses conditions pour rejoindre la capitale. Il souhaiterait notamment un salaire annuel de près de 30 millions d’euros, faire venir un directeur sportif, avoir la mainmise totale sur le mercato et s’entourer d’un staff très élargi.