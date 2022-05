Le titre en Serie A et en Premier League, le maintien en Liga... les enjeux de la dernière journée en Europe

Que ce soit en Premier League ou en Serie A, des championnats où certains matches en retard restent à jouer cette semaine, mais également en Liga, la 38e et dernière journée de championnat qui approche à grands pas regorge d'enjeux.

Suspense à tous les étages en Premier League

En quête d’un quadruplé historique, Liverpool ne doit plus se poser la moindre question, et tout gagner cette semaine, tout en espérant un faux pas de Manchester City, pour succéder aux Skyblues en Premier League. Le duel entre Citizens et Reds pour le titre a failli connaître un nouveau rebondissement ce week-end, mais le point pris à Londres par les hommes de Pep Guardiola, après avoir été menés 2-0 par West Ham, est quand même un petit pas de plus vers le titre pour les champions sortants.

Une victoire, et le titre était quasiment acquis puisque Manchester City aurait eu six points d'avance et une différence de buts bien supérieure à celle de Liverpool à qui il ne reste que deux matches à jouer. Mais City reste maître de son destin avec ce matelas de 4 unités. Une once d’espoir demeure cependant pour Liverpool, qui ira à Southampton mardi. En cas de défaite, City sera sacré sans jouer. S’il y a victoire, en revanche, un tout petit point séparera les deux clubs. Et tout se jouera à la dernière journée où City recevra Aston Villa, entraîné par Steven Gerrard, capitaine emblématique de Liverpool dans les années 2000, alors que les Reds recevront Wolverhampton.

Si Chelsea accompagne ces deux clubs en Ligue des champions la saison prochaine, la quatrième place dans le wagon de tête pour la C1 va se jouer entre Tottenham et Arsenal. Après avoir sèchement battu les Gunners jeudi dernier, les Spurs n’ont pas laissé passer leur chance de s’emparer provisoirement de la 4e place en battant Burnley. Tottenham est donc passé devant avec 68 points contre 66 et une différence de buts de +21 contre +11 mais Arsenal peut reprendre son bien dès ce soir en déplacement sur la pelouse de Newcastle. Il est même impératif que les hommes de Mikel Arteta l’emportent chez les Magpies pour conserver leur destin bien en main avant la dernière journée où ils recevront Everton, à la lutte pour le maintien, alors que Tottenham ira à Norwich, déjà relégué.

Le grand perdant de ce duel à distance entre rivaux londonien devra se contenter de la Ligue Europa, tandis que Manchester United (58 points) et West Ham (56) - avec une différence de buts de +11 contre +1 en faveur des Hammers - se disputeront le dernier billet pour la C3. En perdant chez lui contre Brentford après avoir mené 1-0 puis 2-1, Everton a manqué la chance de se sauver dès dimanche. Avec 36 points et deux matches à jouer, les Toffees sont 16e et possèdent un point d'avance sur Leeds (17e) qui n'a qu'un seul match à jouer. Burnley (34 pts) est 18e et relégable avec deux rencontres à disputer.

Cadix pour sauver sa peau en Liga

En Espagne, où l’essentiel s’est joué ce week-end en ce qui concerne les qualifications européennes, hormis en Ligue Europa Conférence*, le principal enjeu se situe en bas de tableau. À égalité de points avant la dernière journée, Majorque et Cadix se disputeront l'ultime place pour le maintien. Cadix aura une dernière chance de sauver sa peau en Liga lors de la dernière journée sur le terrain d'Alavés, défait 3-1 dimanche par Levante et officiellement relégué. Il faudra pour cela que Majorque, vainqueur 2-1 du Rayo Vallecano ce dimanche, ne l'emporte pas à Osasuna.

L'AC Milan touche au but en Serie A

Quelle que soit l’issue du championnat d’Italie le week-end prochain, une chose est sûre, le Scudetto restera à Milan. L'AC Milan se déplacera à Sassuolo à l’occasion de la 38e journée et pourra se contenter d’un simple match nul pour être sacré. Les Rossoneri peuvent se contenter d’un point à partir de 15h dimanche, et ce même si l'Inter gagne de son côté contre la Sampdoria.

Devant leurs rivaux à la différence de buts particulière (1-1 à l'aller, 2-1 au retour), seule une défaite pourrait coûter le titre aux coéquipiers de Théo Hernandez. Si l’Inter ne gagne pas, les Rossoneri peuvent aussi remporter le Scudetto en s'inclinant à Sassuolo. Autrement dit, la situation est très à l’avantage de l’AC Milan.

La 38e journée de Serie A doit aussi servir à déterminer l’identité des clubs qualifiés pour la Ligue Europa, le Top 4, qualificatif pour la Ligue des champions, étant connu. Les deux clubs de la cité romaine, la Lazio (5e, 62 points) et l’AS Rome (6e, 60 points) sont les mieux placées, mais la Fiorentina et l’Atalanta, 7e et 8e à égalité de points avec 59 unités, sont à l’affût.

Lanterne rouge de Serie A, Venise ne peut plus se maintenir, comme le Genoa, officiellement en Serie B après sa défaite à Naples dimanche (0-3). L'improbable mission sauvetage de la Salernitana n'est pas validée, le club de Franck Ribéry restant sous la menace de Cagliari, qui accuse tout de même deux points de retard.

* En Premier League, en Liga et en Serie A, le septième du championnat est qualifié pour les barrages de la Ligue Europa Conférence.