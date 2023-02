Mercato: Klinsmann retrouve un banc, trois ans après son dernier poste

La Fédération sud-coréenne de football a officiellement nommé Jürgen Klinsmann comme nouveau sélectionneur ce lundi. Sans club depuis février 2020, le technicien va tenter de rebondir à la tête de la sélection asiatique.

Dans la foulée d'une Coupe du monde 2022 réussie, Paulo Bento a annoncé son départ de la sélection sud-coréenne. D'abord retenu par sa fédération (la KFA), le technicien portugais a bien fini par quitter ses fonctions de sélectionneur après la compétition au Qatar.

Après plusieurs semaines de recherches, la KFA a officialisé ce lundi le nom de son successeur: Jürgen Klinsmann. Presque trois ans après la fin de son aventure au Hertha Berlin, en février 2020, l'entraîneur de 58 ans va tenter de rebondir.

Troisième sélection pour Klinsmann

L'ancien buteur de l'Allemagne, passé notamment par Stuttgart ou encore Monaco et l'Inter Milan pendant sa carrière de joueur, va connaître sa cinquième expérience sur un banc. Devenu sélectionneur de la Mannschaft en 2004, Jürgen Klinsmann a quitté son poste après le Mondial 2006 disputé à domicile.

Nommé entraîneur du Bayern Munich en 2008-2009, il a ensuite franchi l'Atlantique pour devenir sélectionneur des Etats-Unis pendant cinq ans entre 2011 et 2016 mais en y remportant qu'à une seule reprise la Gold Cup.

Après un passage express de dix matchs sur le banc du Hertha Berlin entre novembre 2019 et février 2020, Jürgen Klinsmann s'était depuis contenté d'une activité de consultant pour divers médias en Angleterre et aux Etats-Unis.

En rejoignant la Corée du Sud, le technicien aura pour mission principale d'aider l'équipe nationale à se qualifier pour la Coupe du monde 2026 et devra également briller lors de la Coupe d'Asie des nations disputée au Qatar en 2023. Une compétition que la Corée du Sud n'a plus remporté depuis les deux premières éditions en 1956 et 1960.