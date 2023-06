Mercato: Kolo Muani ouvre la porte aux grands clubs, dont le PSG

Randal Kolo Muani, l'attaquant de Francfort, ne ferme pas la porte à un départ cet été. Interrogé en marge du rassemblement de l’équipe de France sur la possibilité de jouer dans un nouveau club, comme le PSG, le joueur de 24 ans n’a pas écarté l’idée.

Un an seulement après son arrivée à l’Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani (24 ans) n’est pas totalement fermé à l’idée d’un départ cet été. L’attaquant, sous contrat avec 2027 avec le club allemand, a été interrogé sur son avenir en conférence de presse, ce mercredi lors du rassemblement avec l’équipe de France.

"C’est mon rêve de jouer dans les grands clubs. Oui, pourquoi pas."

Serait-il intéressé par un départ dans un nouveau club cet été, comme le PSG? "Sincèrement, j’ai envie de progresser, continuer à travailler, c’est mon rêve de jouer dans les grands clubs, a-t-il déclaré. Oui, pourquoi pas. Pour l’instant, ce n’est pas la question. Là, je suis en sélection, on est dans un stage, on a deux matchs importants (contre Gibraltar et la Grèce, comptant pour les qualifications de l'Euro 2024, ndlr). La période (de mercato) vient de commencer, on verra tout ça quand j’aurai fini le stage."

Kolo Muani est arrivé en Allemagne l’été dernier à l’issue de son contrat avec le FC Nantes. Et le natif de Bondy a marqué les esprits avec 23 buts inscrits et 14 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues. Ses performances lui ont ouvert les portes de l’équipe de France avec ses premières sélections en septembre 2022. Il a même profité du forfait de Christopher Nkunku pour participer à la dernière Coupe du monde où l’international français (6 sélections, un but) est passé à quelques centimètres d’offrir le trophée aux Bleus à la dernière minute de la prolongation en finale face à l’Argentine.

Kolo Muani est lié jusqu’en 2027 avec le club allemand mais fait l’objet de nombreuses convoitises. Son nom est souvent cité du côté du Bayern Munich, en Angleterre mais aussi au PSG, où il compte un grand admirateur, Kylian Mbappé, même si l’avenir de ce dernier dans la capitale est incertain. Début juin, l’ancien Nantais s’est montré assez direct au sujet d’un possible transfert à Paris.

"C'est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tous autres grands clubs, a-t-il reconnu sur Canal+. Ce n'est pas parce que tu viens de région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG. Franchement, qui ne rêverait pas de jouer en Premier League? C'est l'un des meilleurs championnats qui existe. Ça fait rêver, ce sont des rêves de gosse. Mais je ne cherche pas le club parfait ou le meilleur club au monde, je cherche vraiment le club qui va me donner cette chance de pouvoir m'exprimer, avoir du temps de jeu et surtout grandir."