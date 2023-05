Mercato: Manchester United craque pour les Français

Adrien Rabiot figure bien parmi les cibles de Manchester United cet été pour renforcer son milieu de terrain, même si le joueur de la Juve n'est pas le seul pisté. Manu Koné, qui évolue au Borussia Mönchengladbach, est également suivi de près par le club anglais mais aussi par d'autres grandes écuries européennes, tout comme Randal Kolo Muani.

Les prochaines semaines s’annoncent décisives pour Adrien Rabiot. En fin de contrat avec la Juventus Turin en juin, l’international français (28 ans) ne manque pas de prétendants, à commencer par Manchester United. Le club anglais voulait déjà le recruter la saison passée. Le directeur du football, John Murtough, s’est même déplacé à Turin pour échanger avec le joueur et Véronique Rabiot, sa mère et conseillère. La Juventus avait autorisé les discussions entre United et Rabiot mais les négociations avec le joueur avaient échoué.

Rabiot toujours dans le viseur de United

Aujourd’hui, les Red Devils sont toujours là, mais Rabiot n’a pris aucune décision. De son côté, la Juventus veut le prolonger. Arrivé en 2019 en Italie, l’ancien Parisien se sent bien à Turin. Considéré comme un homme de base de Massimiliano Allegri, il a disputé 29 matchs de Serie A (8 buts, 3 passes décisives). Il attend d’en savoir plus sur le projet de la saison prochaine, notamment si les Bianconeri pourront jouer la Ligue des champions (le club est sous la menace d’un retrait de points en Serie A). En parallèle, la Vieille Dame devrait accueillir un nouveau directeur sportif, en la personne de Cristiano Giuntoli, qui arriverait de Naples.

Koné, Kolo Muani... les Red Devils se positionnent sur des talents "frenchies"

En cas d’échec dans le dossier Rabiot, Manchester United cible un autre Français: Manu Koné. Âgé de 21 ans, le milieu du Borussia Monchengladbach est sous contrat jusqu’en 2025 avec le club allemand. Pour sa deuxième saison outre-Rhin, l’international espoir (7 sélections) compte 29 rencontres de Bundesliga (un but). La cote du joueur français semble par ailleurs particulièrement élevée en Europe. Derrière l'international anglais Jude Bellingham, annoncé avec insistance du côté du Real Madrid, Koné compte parmi les grands talents susceptibles de s'exporter dans un top club européen cet été en cas de belle offre. Le PSG surveille également de près le dossier menant à celui qui a été formé à Toulouse dans l'optique de densifier son entrejeu pour la saison prochaine.

Rabiot, Koné... mais aussi Randal Kolo Muani. Comme évoqué il y a quelques jours par RMC Sport, l'attaquant international tricolore (six sélections) plaît beaucoup à Erik ten Hag et il ne serait pas surprenant de voir les Red Devils passer à l'offensive pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. United pourrait bel et bien casser la tirelire pour récupérer des gros talents français.