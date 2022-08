Mercato: l'Atlético demanderait à Griezmann de baisser son salaire

Selon plusieurs médias espagnols, le président de l'Atlético de Madrid a demandé à Antoine Griezmann une baisse de 30% de son salaire. Les diriegants craignent de devoir payer la clause pour le transfert du joueur, prêté par le FC Barcelone, souhaitant déjà amortir l'opération qui aurait lieu à l'été 2023 et qui coûterait 40 millions d'euros.

L'Atlético de Madrid se trouve dans une situation délicate avec Antoine Griezmann. Le champion du monde 2018 a été prêté deux saisons par le FC Barcelone à l'Atlético de Madrid, avec une option d'achat à 40 millions d'euros. Selon plusieurs médias dont Mundo Deportivo, la direction des Colchoneros a demandé au joueur un sacrifice financier.

Une réunion aurait eu lieu récemment entre Antoine Griezmann et le président de l'Atlético de Madrid. Celui-ci aurait demandé au joueur de 31 ans de consentir à une baisse de son salaire de 30%. Pour rappel, Griezmann a déjà divisé son salaire par deux pour revenir à l'Atlético.

Simeone veut le garder

Si Antoine Griezmann dispute plus de la moitié des matchs du club espagnol lors des deux saisons où il est prêté (avec au moins 30 minutes de temps de jeu), l'option d'achat sera automatiquement levée. Par conséquent, une baisse du salaire de l'attaquant pourrait un peu amortir l'opération financière d'un tel transfert, qui n'est pas forcément au goût de l'Atlético.

Pourtant, même s'il n'apparaît plus comme un titulaire indiscutable, Antoine Griezmann a gardé la confiance de Diego Simeone, qui veut le garder. "J'espère qu'il restera avec nous, je l'apprécie et je l'aime, a déclaré ces derniers jours le technicien madrilène. Tout le monde sait combien il est important pour l'équipe. J'espère qu'il pourra continuer sur la même lancée que lors de la pré-saison et de ce match à Getafe."

Buteur lors de la première journée de Liga face à Getafe (3-0), Antoine Griezmann a été sifflé par ses propres supporters au Wanda Metropolitano dimanche, lors de la défaite face à Villarreal (2-0). Lors des deux premiers matchs de la saison, le Français est resté sur le banc, entrant en cours de partie pour 28 minutes à chaque fois. Voilà peut-être aussi une parade pour ne pas payer les fameux 40 millions.