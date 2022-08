Atlético: "Il a l’air plutôt bien dans sa tête", Hermel croit en une belle saison de Griezmann

Frédéric Hermel s’est félicité du niveau affiché par Antoine Griezmann pour la reprise de la Liga. Le spécialiste du foot espagnol pour RMC Sport croit à un retour au sommet de l’attaquant français de l’Atlético cette saison.

Revenu à l’Atlético en 2021 après un passage compliqué au Barça, Antoine Griezmann a signé une saison 2021-2022 poussive avec les Colchoneros. Auteur d’une belle préparation estivale, l’attaquant français a lancé sa campagne 2022-2023 par un but contre Getafe (0-3), lundi soir lors de la première journée de Liga. Frédéric Hermel y voit un beau motif d’espoir pour les prochains mois.

"Cet été il a été plutôt bien. Après on est dans une communication non-verbale d’Antoine Griezmann. Lundi le but qu’il a marqué, c’est le but de quelqu’un qui ne se prend pas la tête. C’est le but de quelqu’un sûr de lui, a analysé le spécialiste du foot espagnol ce mardi dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC. Sur une balle en profondeur, il arrive face au gardien et il frappe de loin. Ce n’est pas le but de quelqu’un qui se pose des questions et s’inquiète pour son avenir ou sa place."

"Il a l’air plutôt bien dans sa tête"

Toujours indiscutable sous les ordres de Didier Deschamps en équipe de France, Antoine Griezmann semble capable de retrouver la forme et son efficacité. Surtout, il joue comme libéré d’un poids.

"Lundi il n’était pas titulaire et a remplacé Thomas Lemar. Treize minutes après il a marqué ce but. On a un Griezmann qui, sur ce qu’il a montré lundi a l’air plutôt bien dans sa tête, a poursuivi Frédéric Hermel. Et quand il est bien dans sa tête, comme c’est quelqu’un qui travaille beaucoup à l’entraînement, il sera bien dans son corps et va marquer des buts pour son équipe. Ce que l’on a vu, c’est plutôt positif."

Le retour du grand Grizou?

Buteur après sept mois d’attente en match officiel, Antoine Griezmann pourrait bien connaître un exercice plus prolifique avec l’équipe dirigée par Diego Simeone.

"Antoine Griezmann, personne ne doute qu’il va bosser. Personne ne doute qu’il va redescendre pour défendre. Même quand cela n’allait pas trop à l’Atlético il le faisait. C’est un joueur hyper précieux pour une équipe. Simplement on n’attend pas lui qu’il ne fasse que cela, a encore estimé la drôle de dame espagnole de l’After Foot. Griezmann on attend de lui qu’il fasse des passes décisives et qu’il marque des buts sans douter devant le gardien. Le Griezmann de base on l’a mais ce que l’on veut c’est le Griezmann heureux, le Griezmann buteur et le Griezmann passeur. Là on a l’impression que les conditions sont réunies."

Bodmer: "Il faut un Griezmann en grand forme pour aller loin à la Coupe du monde"

Mathieu Bodmer voit dans cette période estivale réussie une belle promesse pour le reste de la saison et notamment en vue de la Coupe du monde au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre) où Antoine Griezmann sera l’un des cadres de la sélection tricolore.

"J’espère pour lui que l’on verra un grand Griezmann à la Coupe du monde. Parce que s’il est en forme et bien dans sa tête comme le but marqué lundi le démontre…, a de son côté estimé l’ancien milieu lors de l’émission Rothen s’enflamme ce mardi. Lundi il a fait un appel en profondeur, ce que l’on voyait moins ces derniers mois avec l’Atéltico. Sa prise de balle est fluide, sa frappe est fluide et il n’y a pas de doute, c’est parfait techniquement. On sait que quand il se trouve dans cette forme-là, c’est un joueur important pour l’équipe de France depuis de longues années. Il faut un Griezmann en grand forme pour aller loin dans cette Coupe du monde."