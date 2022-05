Mercato: l’Espagne perd patience avec Mbappé

A mesure que le temps passe, plusieurs médias espagnols commencent à perdre patience et même espoir de voir Kylian Mbappé (23 ans) rejoindre le Real Madrid cet été.

Pour beaucoup, le suspense a assez duré. Alors que la confiance s’affiche depuis de longs mois dans la presse espagnole sur l’arrivée de Kylian Mbappé (23 ans) au Real Madrid cet été, le ton a changé ces dernières heures. Les médias attendent désormais fébrilement l’annonce du choix du joueur qui interviendra entre samedi à l’issue du match contre Metz et le samedi 28 mai, jour du rassemblement avec l’équipe de France.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Mercredi soir, l’heure était grave sur le plateau de l’émission El Chiringuito, célèbre pour ses mises en scènes surjouées et ses jingles aux tonalités graves et dramatiques. Josep Pedrerol, animateur du show, a ainsi balancé une "exclusivité" aux airs de ressenti personnel: "Le transfert de Mbappé est mal actuellement, a-t-il lancé par téléphone. Chaque jour, je trouve que ça s’empire." Ce dernier assure qu’en septembre, tout était pourtant "réglé" entre le joueur et le Real après le refus du PSG de la vendre en fin de mercato mais "tout a changé en un mois", a-t-il ajouté.

Le pessimisme grandit aussi sur la Cadena Ser

En plateau, le climat se tend et certains crient déjà au "scandale" et décrient Mbappé comme une personne "sans parole" s’il ne signait pas. Pour Edu Aguirre, l'une des animateurs de l'émission, un revirement de situation s’expliquerait par une proposition difficile à refuser du PSG: "Le PSG a offert à Mbappé d’être le patron de tout le projet. Je ne suis pas du tout tranquille." Chez les autres médias, le scepticisme semble aussi gagner du terrain.

"Ça s’annonce très mal, il paraît qu’il va prolonger un an", lance Santi Gimenez sur les ondes de Cadena Ser. "Pour la première fois, je commence à douter de la signature de Mbappé", ajoute un autre consultant en plateau. "Le nœud du problème est que Mbappé ne change pas d'avis, prévient le journaliste Antonio Romero. La seule possibilité pour que Mbappé ne vienne pas à Madrid, c'est qu'il change radicalement d'avis la semaine prochaine."