PSG: la disparition du flocage Mbappé sur le site du club enflamme l’Espagne

A l’affût du moindre signe, plusieurs médias espagnols ont noté que le flocage du maillot domicile du PSG avec le nom de Kylian Mbappé n’était plus disponible sur le site du club ainsi que celui de l’équipementier Nike. Un simple problème de stocks.

Aucun détail n’échappe aux supporters du Real Madrid sur le dossier Mbappé. A défaut de communication officielle ou de fumée blanche annonçant la venue de l’attaquant français, chaque petit signe est interprété comme la main du joueur posée sous le logo du club, lors d’une photo prise à l’occasion du stage au Qatar (elle cachait un sponsor). Ce mercredi, un autre détail agite la presse espagnole.

Le maillot domicile du PSG floqué Mbappé n’est plus mis en vente sur le site de la boutique du club. Tous les autres joueurs de l’effectif (hormis les jeunes) sont bien proposés comme celui de Layvin Kurzawa, absent des terrains le 1er août 2021. La tunique domicile floquée de l’international français a également disparu du site de Nike, équipementier du club qui ne propose plus que celles de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos, Marquinhos, Marco Verratti, et Presnel Kimpembe

Une absence due à un simple problème de stocks

Les maillots extérieurs, third et fourth avec le nom de Mbappé sont, en revanche toujours disponibles sur le site du PSG. Les deuxième et quatrième maillots avec le nom du champion du monde 2018 sont en vente sur le site de Nike, pas le third. Au risque de décevoir les supporters madrilènes, cette soudaine disparition n'a rien à voir avec son avenir. Selon les informations de RMC Sport, cela est simplement dû à un problème de stock, comme cela peut se produire en cours de saison. Ce mercredi matin, le club a donc constaté une rupture sur le maillot domicile avec flocage Mbappé ce matin mais aussi sur les maillots away and fourth.

Les médias espagnols affichent leur grande confiance ces derniers jours sur une possible arrivée de Mbappé au Real cet été. Marca a même annoncé mardi que le joueur avait donné son accord au club espagnol la semaine dernière lors de son séjour dans la capitale espagnole. Les choses devraient prochainement s'accélérer après les déclarations du principal intéressé, dimanche. "Mon choix est quasiment fait oui", a-t-il confié lors des Trophées UNFP en ajoutant qu’il l’annoncerait "bien avant" le rassemblement de l’équipe de France le 28 mai.