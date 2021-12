OL: Newcastle sur la piste de Denayer pendant le mercato

A la recherche de renforts défensifs pour assurer son maintien en Premier League, Newcastle resterait attentif à la situation de Jason Denayer lors du mercato hivernal. Le défenseur belge de l’OL se retrouvera en fin de contrat en juin 2022 et n’a pas encore prolongé à Lyon.

Même blessé, Jason Denayer ne perd pas en popularité. Gravement touché à la cheville lors du match Bordeaux-Lyon au début du mois de décembre, le défenseur belge de l’OL suscite des convoitises. En particulier en Premier League où Newcastle penserait à le recruter.

Mal embarqués en championnat avec une avant-dernière place après 19 journées, les Magpies devraient se montrer actifs lors du mercato hivernal. Soucieux de maintenir l’équipe dans l’élite et bien aidés par la manne financière apportée par l’Arabie saoudite, les dirigeants du club anglais suivraient le joueur rhodanien pour renforcer leur défense dès le mois de janvier.

Si Sky Sports a récemment affirmé que le Belge de 26 ans figurait dans la short-list de Newcastle, cet intérêt a été confirmé ce mardi par le média belge Het Nieuwsblad. De quoi donner quelques frissons aux supporters des Gones à l’idée de perdre un cadre de l’équipe entraînée par Peter Bosz.

Denayer libre en fin de saison

Indiscutable au sein de la charnière lyonnaise depuis son arrivée en 2018, Jason Denayer reste l’un des joueurs majeurs de l’OL. Avec 17 apparitions, pour trois buts et une passe décisive, le défenseur des Diables rouges a fait preuve d’une belle régularité cette saison. Mais voilà, cela ne devrait empêcher la direction rhodanienne d’écouter avec attention les offres hivernales pour son protégé.

Et pour cause, la situation contractuelle de Jason Denayer en fait forcément un candidat au départ lors du mercato à venir. D’où peut-être aussi l’intérêt accru de Newcastle qui pourrait offrir à Eddie Howe un renfort de poids pour un coût moindre. Priorité de l’hiver pour les Magpies, l’arrivée d’un défenseur central a donné lieu à de nombreuses pistes comme celle menant au Marseillais Duje Caleta-Car dont le transfert pourrait coûter plus cher que celui du Belge de l’OL.

Libre en juin 2022, Jason Denayer n’a toujours pas prolongé avec Lyon. Face au risque de le perdre sans aucune compensation dans quelques mois, le club cher au président Aulas pourrait donc envisager de s’en séparer durant le mois à venir. Pire, dès le 1er janvier, l’ancien de Manchester City et Galatasaray sera autorisé à négocier un futur contrat avec le club de son choix. Voilà qui devrait obliger Lyon à rapidement se positionner au sujet de l’avenir du Belge.