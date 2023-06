Mercato: l’OL chamboule son organisation sportive, le remplaçant de Cheyrou au recrutement est connu

L’OL a publié un communiqué annonçant la réorganisation de son secteur sportif avec l’arrivée, en provenance de l'OM, de Matthieu Louis-Jean comme directeur du recrutement, ancienne prérogative de Bruno Cheyrou. Martin Buchheit devient, lui, directeur de la performance.

L’OL officialise la refonte de son organisation sportive. Le club a publié un communiqué ce lundi dans lequel il annonce l’arrivée de deux nouvelles têtes: Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement, et de Martin Buchheit, directeur de la performance. "Matthieu Louis-Jean prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle, indique le club. Le département recrutement bénéficiera également d’une importante augmentation de ses moyens, qu’ils soient matériels ou humains. Passé par de nombreux clubs anglais, mais aussi par l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, l’ancien footballeur et international espoir aura en charge l’ensemble de la politique de recrutement du club."

Vincent Ponsot maintenu, Laurent Blanc retrouve une vieille connaissance

Ces prérogatives rognent celles de Bruno Cheyrou, nommé conseiller sportif sous Aulas et certains disent sur la sellette. L’ancien milieu de terrain de Liverpool est toujours en poste et a même travaillé sur quelques dossiers en collaboration avec John Textor, propriétaire du club et actuellement président par intérim depuis l’éviction de Jean-Michel Aulas le 8 mai dernier.

"Matthieu Louis-Jean pourra compter sur le soutien de John Textor qui s’impliquera personnellement dans la politique de recrutement de l’Olympique Lyonnais, aux côtés de Laurent Blanc, qui participera lui aussi à la construction de la meilleure équipe, dans le respect des valeurs de l’Olympique Lyonnais, poursuit le communiqué. Ils seront accompagnés au quotidien par Vincent Ponsot, qui conserve ses fonctions de Directeur Général du Football et dont les missions restent les mêmes: s’assurer de la faisabilité des opérations, les faciliter et répondre à tous les enjeux qui se présenteront avec le professionnalisme et la rigueur qu’on lui connait."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’OL précise également le champ d’action de Martin Buchheit, profil demandé par Laurent Blanc (les deux hommes ont travaillé ensemble au PSG) et validé par Textor. Il renforce le staff technique comme directeur de la performance. "Manager de la performance depuis plus de 20 ans, Martin Buchheit a travaillé dans de nombreux sports (football, AFL, handball, rugby) et dirigé notamment la cellule performance du PSG entre 2014 et 2020 ainsi que celle du LOSC lors de deux dernières saisons", rappelle le communiqué.

L'OL est-il vraiment au centre de la stratégie Textor ? 19:30

"Martin Buchheit aura pour mission l’encadrement et la coordination, avec le staff technique et médical, de la préparation physique, des sciences du sport, de la nutrition et de la recherche du développement. Il bénéficiera des meilleurs outils et connaissances et apportera son expérience et ses recherches reconnues dans le sport professionnel qui lui permettront de contribuer à construire la meilleure équipe sur le plan physique comme mental. "