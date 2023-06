OL: Govou fracasse l’ancien maire de Lyon qui accuse Aulas d’avoir arrangé un match en 2003

Maire de Lyon durant de nombreuses années, Gérard Collomb a côtoyé Jean-Michel Aulas pendant la plus belle période de l’Olympique lyonnais, marquée par sept titres consécutifs en Ligue 1. Au moment de saluer le travail de l’ancien président rhodanien, l’ex-édile a pourtant accusé les Gones d’avoir truqué un match contre Montpellier en 2003. De quoi agacer sérieusement Sidney Govou, l'ancien attaquant de l'OL.

Au moment de saluer le travail accompli pendant toutes ses années à la tête de l’Olympique Lyonnais, Gérard Collomb a voulu insister sur l’implication Jean-Michel Aulas pendant les matchs de son équipe. Mais l’ancien maire de Lyon (2001-2007 et 2018-2020) a confié une anecdote problématique pour les Gones. L’ex-élu de la municipalité a accusé le dirigeant lyonnais d’avoir conclu un arrangement pendant un match contre Montpellier lors de la 37e journée de la saison en 2002-2003.

"Jean-Michel vivait toujours les matchs avec passion depuis les tribunes. Je me souviens d’un match en 2003 à Montpellier, où l’on pouvait être champion si on gagnait ou s’il y avait match nul. Mais si Montpellier perdait, ils étaient relégués en deuxième division, s’est remémoré Gérard Collomb auprès de la revue Lyon décideurs. Donc les deux-là, Aulas et le président de Montpellier Louis Nicollin, avaient convenu qu’on allait faire match nul. À la demi-heure de jeu, il y avait 1–1 et les Lyonnais n’ont plus jamais dépassé la ligne médiane ensuite."

L'OL est-il vraiment au centre de la stratégie Textor ? 19:30

Aulas "fou de rage" après un poteau de Juninho

Voilà près de vingt ans, l’OL remportait son deuxième titre consécutif en championnat en devançant Monaco d’un petit point au terme de la 38e journée et d’une ultime défaite à Gerland contre Guingamp (1-4). Mais le nul obtenu le week-end précédent contre le MHSC (1-1) avait déjà acté le sacre des Gones. Un match où Jean-Michel Aulas ne semble pas trop avoir apprécié les velléités offensives de son maître à jouer Juninho en fin de rencontre.

"A dix minutes de la fin du match, je me souviens que Juninho avait touché le poteau en tirant depuis sa moitié de terrain, raconte l’ancien maire de Lyon. En tribunes, Jean-Michel était fou de rage. Il a tout de suite voulu le faire sortir du terrain."

Paul Le Guen avait alors remplacé celui qui avait permis à l’OL d’égaliser en première période: "Trois minutes plus tard, Juninho était sur le banc. On était ensuite descendus à Saint-Tropez en fin de saison. Tout le monde était debout sur les tables, on va dire que c’était un peu chaud quoi…"

Govou recadre durement Collomb

Au coup de sifflet final, le nul a permis à Lyon d’être sacré et au club héraultais de se maintenir dans l’élite. Mais le soupçon de match arrangé ne tient pas selon Sidney Govou. Auprès du site de So Foot, l’ancien attaquant de Lyon a tenu à partager ses vérités sur cette rencontre. En taclant Gérard Collomb.

"A 1-1, évidemment que cela arrangeait les deux équipes, donc on n’avait pas forcément besoin de jouer, a lâché celui qui a contribué aux sept sacres de l’OL entre 2002 et 2008. Mais cela ne s’appelle pas 'match truqué', il faut arrêter de raconter n’importe quoi."

La vérité du terrain semble confirmer la version de Sidney Govou puisque, comme l’ont souligné certains internautes sur les réseaux sociaux, Lyon n’était pas assuré du titre avec un nul au coup d’envoi du match contre Montpellier. Seule la contre-performance de Monaco, mené par Guingamp à la mi-temps, puis battu au stade de Roudourou (1-3), a fait du nul entre Lyon et le MHSC un résultat gagnant-gagnant.

Et Sidney Govou de rappeler: "Il suffit de regarder tous les matchs de fin de championnat, et il y a des matchs où le résultat arrange les deux équipes donc il ne se passe rien, car personne n’a envie de s’exposer. Nous, si on perdait, nous n’étions pas champions, si Montpellier perdait, ils descendaient".