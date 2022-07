Mercato: l'OL cherche un milieu défensif, William Carvalho pisté

Après le recrutement du jeune Johann Lepenant, l'OL cherche à densifier son milieu de terrain et cherche activement un numéro 6, qui pourrait être William Carvalho.

Le mercato de l'OL n'est pas encore terminé. Après Lacazette, Lepenant, Riou et Tolisso, le club rhodanien est à la recherche d'un milieu défensif. Après la défaite face à Anderlecht (3-0), Peter Bosz l'a d'ailleur confirmé. "Si on veut continuer à jouer en 4-3-3 avec un seul 6, alors oui on cherche une sentinelle, a concédé le Néerlandais. On a des joueurs dans l'effectif pour jouer à deux 6. Mais pour jouer avec un seul 6, on n'a que Johann (Lepenant). Donc oui, si on veut continuer à jouer comme cela, il faut absolument un deuxième joueur qui évolue à ce poste-là. Corentin (Tolisso) n'est pas là pour ce poste, il va jouer plus haut", a indiqué le coach néerlandais après le match.

Un échange Carvalho-Aouar ?

Selon, L'Équipe, le cas de William Carvalho (30 ans) est étudié. Le joueur du Betis Séville a été proposé par le club andalou afin de faire baisser le prix d'Houssem Aouar. Selon les informations du média sévillan Estadio Deportivo, le récent vainqueur de la Coupe du Roi a noué des contacts avec l’OL, qui ne serait pas contre se séparer de son milieu de terrain de 24 ans.

Son prix aurait été fixé à 20 millions d’euros par les dirigeants lyonnais. Mais une autre solution existe : ils pourraient accepter une offre de 14 millions d’euros à condition d’inclure William Carvalho dans le deal. Pisté également par Galatasaray, l’international portugais (30 ans) plairait beaucoup à l’OL à en croire la presse espagnole.

Peter Bosz se verrait bien l’aligner devant la défense avec Maxence Caqueret, Corentin Tolisso ou Johann Lepenant à ses côtés comme relayeurs. Mais William Carvalho ne serait pas pressé de prendre une décision pour son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le Betis, il ne veut surtout pas se précipiter.