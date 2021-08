Mercato: l'OL d'accord avec Burnley pour Cornet, Azmoun se rapproche

Le mercato de l'OL s'accélère dans la dernière ligne droite. Selon la presse anglaise, les dirigeants lyonnais ont trouvé un accord avec ceux de Burnley pour un transfert de Maxwell Cornet. L'avant-centre iranien Sardar Azmoun se rapproche lui du club rhodanien, qui a transmis une offre de 12 millions d'euros au Zénith.

Longtemps très calme, le mercato lyonnais se décante à quelques jours de la date limite. Après avoir officialisé les arrivées d'Emerson et de Xherdan Shaqiri ces derniers jours, l'OL travaille actuellement sur deux dossiers: le départ de Maxwell Cornet et l'arrivée de l'avant-centre iranien du Zénith Sardar Azmoun.

Environ 17,5 millions pour Cornet

Comme rapporté par la presse anglaise dans des informations que nous en sommes en mesure de confirmer, la vente de Maxwell Cornet à Burnley devient de plus en plus concrète. L'OL et le club anglais se sont mis d'accord sur les contours d'un transfert d'environ 17,5 millions d'euros. Les agents de l'ancien Messin seront d'ailleurs présents en Angleterre ce mercredi.

Les négociations sont donc proches de connaître un dénouement, même si tout est désormais entre les mains de Maxwell Cornet. Le polyvalent franco-ivoirien, qui a dépassé la barre des 250 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs lyonnaises, a pourtant toujours privilégié l'Allemagne ou une nouvelle saison dans le Rhône. Il est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023.

Sardar Azmoun se rapproche

Dans le même temps, Lyon avance bien sur le dossier Sardar Azmoun. Une offre de 12 millions d'euros a été transmise au Zénith pour tenter de s'attacher les services de l'avant-centre iranien (26 ans), auteur de 19 buts en 24 matchs en D1 russe la saison passée.

Cette saison, l'international iranien (52 sélections, 34 buts) a déjà trouvé quatre fois le chemin des filets (en cinq matchs) sous le maillot du Zénith en Premier-Liga.