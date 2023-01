Mercato: l'OL discute bien avec le PSG pour Cherki... qui n'était pas au courant, selon Rothen

Dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC, Jérôme Rothen a confirmé l'intérêt du PSG au sujet de Rayan Cherki, qui a visiblement découvert l'existence de discussions entre Paris et l'OL ce mercredi dans les médias.

"Le club et Luis Campos échangent beaucoup avec le président (Nasser Al-Khelaïfi) et avec moi pour avoir un joueur offensif supplémentaire. C’est une piste réelle et le club travaille dans ce sens", expliquait samedi Christophe Galtier en conférence de presse.

>> Toutes les infos mercato en direct

>> Tous les podcasts de Rothen s'enflamme

Cette piste mène visiblement à Rayan Cherki. Comme révélé par L’Equipe et confirmé par RMC Sport, le jeune attaquant de l’OL (19 ans) a été érigé en priorité par la direction parisienne pour ce mercato hivernal. Considéré avant même ses débuts en professionnel comme un très grand espoir du football français, celui qui a gagné du temps de jeu depuis le début de l’année avec Laurent Blanc pourrait donc être le renfort espéré dans la capitale après le départ de Pablo Sarabia du côté de Wolverhampton. Lyon n’est pas complètement fermé à l’idée d’un départ de son jeune talent.

"Cherki n’est pas au courant de ces discussions"

Des informations confirmées par Jérôme Rothen sur l’antenne de RMC. "La première chose, c’est de confirmer ce que L’Equipe a sorti. La certitude c’est que le PSG est très intéressé par Cherki. Ils en ont fait l’une des priorités pour remplacer Sarabia. La deuxième chose, c’est bien de le noter, c’est bien d’essayer d’investir sur des jeunes joueurs talentueux français. Ça valorise le championnat de France et ça peut aider un club comme Lyon qui peut être en difficulté financièrement. Lyon le faisait avant. Le PSG est dans cette optique-là. C’est un grand oui. On manque au PSG de respect du maillot, de la culture… Même s’il est formé à Lyon, il connaît le football français, l’importance du PSG. C’est une façon de se mettre en danger, de remettre en question", a commenté notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme.

"Côté lyonnais, il y a eu plein d’échanges entre Lyon et les dirigeants parisiens. Je confirme le tweet de Jean-Michel Aulas (« Rayan est un enfant du club qui s’inscrit dans notre projet, le voir courtisé est normal et nous rend fier de notre académie aussi, mais l’avoir avec nous est bien plus important que tout »). C’est le discours, mais ce n’est pas un discours d’une grande fermeté", a appuyé Rothen.

Selon lui, Cherki a par ailleurs découvert dans les médias les échanges entre ses dirigeants et ceux du PSG : "Lyon discute avec le PSG. Cherki n’est pas au courant de ces discussions. Si vous êtes en train de parler avec un club, pourquoi le joueur n’est pas au courant ? Je suis persuadé que si le PSG continue à insister, Lyon va céder et le PSG fera une très belle affaire."