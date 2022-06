Mercato: l'OL donne rendez-vous à la presse, ça sent la présentation de Lacazette

L'OL a programmé une conférence de presse ce jeudi matin dès 9h. Et on peut légitimement penser qu'il s'agira de présenter la nouvelle recrue des Gones, une figure bien connue du club: le Français Alexandre Lacazette, formé à l'OL.

L’Olympique Lyonnais a convaincu Alexandre Lacazette de revenir au bercail après cinq saisons à Arsenal. L’annonce de son retour est imminente. Le club rhodanien a convié la presse à une conférence de presse ce jeudi à 9h, une intervention médiatique dont le motif n’a pas été dévoilé. Mais il devrait bien s’agir de la présentation d’Alexandre Lacazette, en présence de Jean-Michel Aulas, le président du club, Vincent Ponsot, le directeur du football et Bruno Cheyrou, le responsable du recrutement. Selon Foot Mercato, la deuxième partie de ce point presse sera consacré à la prolongation de contrat du gardien Anthony Lopes.

Il ne fait plus aucun doute désormais que Lacazette s'est engagé en faveur de son club formateur. Un club qu’il avait quitté en 2017 contre un chèque de 60 millions d’euros, pensant donner un coup de boost à sa carrière en rejoignant l’Angleterre. C’est tout le contraire qui s’est produit. Car s’il a étoffé son palmarès d’une FA Cup et d’un Community Shield, Lacazette n’a jamais disputé la Ligue des champions avec Arsenal, qui n’a plus terminé dans le top 4 de la Premier League depuis la saison 2015-2016.

Un joli coup pour l'OL

Ce qui devrait être un tremplin s’est révélé être un frein pour ses ambitions, notamment avec l’équipe de France, qui n’a plus fait appel à ses services depuis cinq ans. Lacazette a disputé son dernier match avec les Bleus le 14 novembre 2017. Une éternité. Sa valeur marchande a elle aussi grandement chuté depuis son arrivée à Arsenal. Estimée à 70 millions d’euros fin 2019, elle est aujourd’hui évaluée à 22 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, là où le CIES ne se hasarde même plus à émettre un prix, le joueur étant en fin de contrat.

Si son passage à Londres s’est donc avéré frustrant, Lacazette a été salué par Mikel Arteta, son désormais ex-meilleur entraîneur: "Laca a été un joueur fantastique pour nous, salue Mikel Arteta, manager des Gunners. Il a été un vrai leader sur et en dehors du terrain et a eu une influence très importante sur nos jeunes joueurs. Son engagement avec nous a été exceptionnel et nous lui souhaitons, ainsi qu'à sa famille, succès et bonheur." L’OL réalise un joli coup à moindre frais, Lacazette ayant consenti un effort conséquent sur son salaire.