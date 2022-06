Mercato: pessimiste sur l’arrivée de Di Maria, la Juventus change de cible

Selon Sky Sport Italia, la Juventus croit de moins en moins à l’arrivée d’Angel Di Maria, courtisé depuis plusieurs semaines mais davantage tenté par le FC Barcelone. Le club italien a activé une nouvelle piste.

Angel Di Maria (34 ans) s’éloigne de plus en plus de la Juventus Turin. Non conservé par le PSG où son contrat se termine le 30 juin, l’Argentin s’est rapidement retrouvé dans le viseur du club italien au point que son arrivée semblait quasiment acquise. Mais des doutes ont émergé ces derniers jours en raison notamment de la volonté du joueur de ne signer qu’un contrat d’un an. Di Maria souhaite une dernière aventure en Europe pour rester compétitif avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de revenir à Rosario Central, son premier club en Argentin. Cette courte durée ne conviendrait pas à la Juventus qui aimerait impliquer le joueur plus longuement.

Un nouvel élément de taille change la donne ces derniers jours: le FC Barcelone s’est aussi positionné sur "Fideo" et aurait la préférence du joueur. Le milieu offensif se serait récemment entretenu avec Xavi, entraîneur des Blaugrana. Le discours lui aurait plu et rejoindre le Barça lui permettrait d’assouvir sa volonté de revenir en Espagne après son passage brillant au Real Madrid (2010-2014), grand rival des Catalans.

Berardi, nouvelle priorité

Selon Sky Sport Italia, la Juventus semble se faire une raison sur l’échec de recruter l’ancien joueur du Benfica et Manchester United. La Vieille Dame a donc changé son fusil d’épaule et vise désormais une nouvelle cible sur les ailes: Domenico Berardi (27 ans). L’ailier droit de Sassuolo figure depuis de longues années dans le viseur du géant piémontais et sort d’une nouvelle saison pleine avec son club (15 buts, 14 passes décisives en 33 matchs de Serie A). L’international italien (24 sélections, 6 buts) sera plus cher (il est estimé entre 30 et 35 millions d’euros) que Di Maria puisqu’il est encore lié jusqu’en 2024 avec Sassuolo.

Mais il figure en tête de la liste des recrues envisagées. Deux autres noms émergent: Filip Kostic (20 ans, Eintracht Francfort) et Mykhaylo Mudryk (21 ans, Shakhtar Donetsk). Celui de Di Maria a, lui, rétrogradé.