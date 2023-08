Mercato: l'OL intéressé par le Troyen Mama Baldé

Comme révélé par Télefoot, l'OL est intéressé par l'attaquant de Troyes Mama Baldé (27 ans). Des négociations sont en cours pour l'international bissao-guinéen.

L'OL s'active pour renforcer son secteur offensif. Comme annoncé par Téléfoot, le club rhodanien est intéressé par l'attaquant de Troyes Mama Baldé (27 ans).

Auteur d'une saison remarquée l'an dernier (12 buts en 34 matchs de Ligue 1), l'international bissao-guinéen est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, aussi bien dans l'axe que sur les côtés. Des négociations sont en cours pour s'attirer les services de l'ancien dijonais, sous contrat jusqu'en 2025 avec Troyes, descendu en Ligue 2 la saison dernière.

La doublure de Lacazette ?

Alors que Tino Kadewere est poussé vers la sortie, Mama Baldé pourrait arriver en tant que doublure d'Alexandre Lacazette. Le capitaine lyonnais, auteur d'un but lors de la lourde défaite face à Montpellier le week-end dernier (1-4) est suspendu pour les deux prochains matchs face à Nice et le PSG. Un casse-tête pour Laurent Blanc, déjà fragilisé après un début de saison complètement raté (zéro point en deux journées).

Avant de se déplacer sur la Côte d'Azur dimanche en clôture de la 3e journée de Ligue 1, le coach lyonnais a demandé du renfort à ses dirigeants, alors que l'avenir de Bradley Barcola est plus qu'incertain. "Je suis très combatif par rapport au recrutement. Certains me disent chouineur, chiant, mais je suis combatif, a assuré Blanc vendredi. Je discute avec beaucoup d'entraîneurs qui me disent que j'ai raison d'être comme ça parce que le mercato se termine le 31 août (le 1er septembre, NDLR) et ensuite c'est fini. La prochaine fenêtre, tu n'es pas certain de la voir."