Mercato: des renforts à l'OL cet hiver? Aulas fait le point, sur fond de rumeur Azmoun

Sur Twitter, le président lyonnais Jean-Michel Aulas a réagi ce vendredi aux informations de L'Equipe faisant état d'un intérêt de son club pour le buteur iranien Sardar Azmoun et l'ailier mexicain Jesus Manuel Corona.

Jean-Michel Aulas peut avoir le sourire. Après un début de saison poussif, son OL s'est replacé au sixième rang en championnat, à trois longueurs du podium, et a déjà décroché sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, fort d'un parcours sans-faute en phase de groupes (quatre victoires en autant de matchs disputés). Cette bonne période n'empêche pas les décideurs lyonnais de penser au prochain mercato hivernal pour éventuellement renforcer un effectif qui sera quelque peu déplumé lors de la Coupe d'Afrique des Nations (9 janvier-6 février 2022).

Peter Bosz sera notamment privé de trois éléments en attaque : Karl Toko Ekambi (Cameroun), Islam Slimani (Algérie) et Tino Kadewere (Zimbabwe). De quoi pousser l'OL à étudier certaines pistes. Selon les informations de L'Equipe, le dossier menant à Sardar Azmoun (26 ans) pourrait ainsi être réactivé. Espéré par Bosz l'été dernier, l'avant-centre iranien était finalement resté au Zénith Saint-Pétersbourg. Le profil de l'ailier mexicain du FC Porto, Jesus Manuel Corona (28 ans) plairait également aux Gones. Mais Aulas s'est montré clair dans des messages postés sur Twitter ce vendredi, en réaction à ces informations. L'OL pourrait très bien ne pas recruter cet hiver.

"Des renforts cet hiver ? Pas une certitude"

"Ce n’est pas une certitude. Il y a aussi Jeff Reine-Adélaïde (actuellement blessé, ndlr) et Bradley (Barcola) qui a été épatant hier (passeur décisif face au Sparta Prague) ! Pour recruter efficacement il faut à coup sûr recruter + fort que ce que l’on a ! Et en plus c’est pour 1 mois ! A Peter (Bosz), Juninho et Vincent (Ponsot) de décider", a-t-il commenté. "Si on peut la gagner avec Bradley (la Ligue Europa, ndlr) et qu’il marque c’est encore mieux sur le plan économique !", a-t-il insisté. Un message fort envoyé aux jeunes, qui devraient avoir l'occasion de se montrer lors des deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue Europa.

En attendant, c'est à Rennes que l'OL a rendez-vous dimanche soir (20h45), face à son ancien entraîneur Bruno Genesio, pour essayer de gratter encore quelques places en Ligue 1, avec l'ambition de s'installer sur le podium.