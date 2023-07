Ligue 1: la DNCG annonce des sanctions contre l'OL version Textor

La Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) a confirmé ce mardi deux sanctions contre l'Olympique Lyonnais après le rachat par John Textor. Le club rhodanien aura les mains liées lors du mercato estival avec un encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert.

L'avenir s'annonçait radieux pour l'Olympique Lyonnais après l'officialisation du rachat par John Textor en 2022. Mais un peu plus d'un an après l'annonce de son arrivée au sein du club rhodanien, et surtout quelques semaines après le départ de Jean-Michel Aulas début mai, la DNCG a retoqué le budget de Lyon ce mardi.

Après un sursis de six jours, le temps d'étudier les documents et garanties apportées par l'homme d'affaires américain pour sa refonte budgétaire, le gendarme financier du football français a tranché: l'OL est soumis à un "encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations" selon un communiqué officialisant ces deux sanctions.

Un budget revu à la baisse pour Textor

Six jours après son examen devant la DNCG, John Textor n'a pas à eu repasser devant les membres de la DNCG ce mardi. A la place, le président de l'OL devait transmettre des documents pour valider et concrétiser des projets d’économies.

Le nouveau budget présenté (clairement revu à la baisse) par l’investisseur américain lors son passage devant l'organe de contrôle financier de la Ligue prévoyait de sérieuses réductions des dépenses et des rentrées de liquidités supplémentaires avec notamment des ventes de joueurs et les économies de salaires qui vont avec, moins d’achat de joueurs, et des économies diverses.

