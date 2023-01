Mercato: l'OM annonce un accord de principe pour Ounahi

La signature du milieu angevin Azzedine Ounahi à l'OM est plus que jamais toute proche. Ce samedi, l'OM vient d'annoncer un accord de principe pour le transfert du Marocain, qui devrait être dans les tribunes du Vélodrome pour le choc contre Monaco ce soir (21 heures).

Ce n'est plus qu'une question d'heures avant qu'Azzedine Ounahi ne devienne officiellement un joueur de l'Olympique de Marseille. Selon les informations de RMC Sport, sa présence est attendue dans les tribunes du stade Vélodrome ce soir (21 heures) pour le choc de la 20e journée contre Monaco.

Et le club phocéen est même allé plus loin en annonçant directement sur son compte Twitter, ce samedi après-midi, qu'un accord de principe a été trouvé avec le SCO d'Angers et l'international marocain (17 sélections) de 22 ans.

L'OM s'offre celui qui a brillé avec le Maroc au Mondial

Le montant du transfert, comme révélé par RMC Sport, devrait tourner autour de 10 millions d'euros, avec un fort pourcentage à la revente. Un contrat de quatre ans et demi l'attendrait sur la Canebière.

Brillant avec le Maroc, demi-finaliste de la Coupe du monde en décembre, le milieu de terrain s'était attiré les louanges de plusieurs observateurs et de certains managers, comme Luis Enrique. Le sélectionneur de la Roja, après la défaite de l'Espagne contre les Lions de l'Atlas (0-0, 3-0 aux tirs au but) en quarts de finale, avait déclaré : "J'ai été agréablement surpris par le numéro 8. Je ne me rappelle plus de son nom, j'en suis désolé... Ounahi ? Mon Dieu, d'où sort ce gars ? Il joue vraiment bien! Il m'a surpris".

Formé à l'Académie Mohammed VI près de Rabat, passé ensuite par Strasbourg et Avranches en National, Ounahi est arrivé à l'été 2021 du côté d'Angers, où il a disputé 15 matchs de Ligue 1 cette saison. Il s'apprête donc à franchir une nouvelle étape dans sa carrière en rejoignant les 3es du championnat, qui surfent sur une vague de confiance avec huit victoires consécutives toutes compétitions confondues.