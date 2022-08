Mercato: Amavi n’ira pas à l’Olympiacos en raison d'un différend entre l'OM et ses agents

Sauf retournement de situation, Jordan Amavi (28 ans) ne rejoindra pas le club grec de l’Olympiacos en raison d’un différend d’ordre financier entre les agents du joueur et l’OM.

Pour les raisons évoquées mardi par RMC Sport, la piste Olympiacos n'aboutira pas pour Jordan Amavi (28 ans), sauf retournement de situation. Les dirigeants marseillais ne veulent pas céder face au différend d’ordre financier qui oppose les agents du joueur au club, et l'OM a acté - avec agacement - le fait que le latéral gauche n'ira pas en Grèce.

L’OM n’envisage pas de réintégrer Amavi dans l’effectif

L'ancien Niçois s'entraine en marge du groupe depuis l'intersaison et selon nos informations, le club marseillais n'envisage à aucun moment de le réintégrer dans l'effectif s’il ne trouve pas de club pendant le mercato estival. Comme annoncé mardi, l’OM était pourtant tombé d’accord avec l’Olympiacos autour d’un prêt avec option d’achat avec une prise en charge par Marseille d’une partie du salaire du joueur. Mais le différend entre le club et les agents du joueur vont faire avorter un départ en Grèce.

Amavi a rejoint Marseille en 2017 en provenance d’Aston Villa, d’abord sous forme de prêt avant d’être définitivement recruté un an plus tard contre dix millions d’euros (en 2018). Le latéral gauche n’entrait pas dans les plans de Jorge Sampaoli la saison dernière (seulement quatre matchs joués avec l’OM) et avait finalement été prêté à Nice, son ancien club, où il avait bénéficié d’un temps de jeu un peu plus important (neuf matchs joués).

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’arrivée d’Igor Tudor en remplacement de l’Argentin cet été n’a pas arrangé la situation du défenseur. Le ton est même monté entre les deux hommes lors de la préparation. Après un accrochage avec le joueur, le nouvel entraîneur a écarté le joueur du groupe professionnel fin juillet. Il n’a, depuis, jamais été convoqué dans le groupe lors des quatre premiers matchs de Ligue 1.