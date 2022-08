Mercato: la direction de l’Ajax met son veto sur Ocampos, mauvaise nouvelle pour l'OM

Un transfert de Lucas Ocampos (28 ans), attaquant du FC Séville, vers l’Ajax Amsterdam semble très compromis en raison des réticences de la direction du club, selon la presse néerlandaise. Cela ne ferait pas les affaires de l’OM par ricochet.

Lucas Ocampos (28 ans) n’est pas certain de découvrir un nouveau championnat cette saison. Alors qu’un départ vers l’Ajax Amsterdam semblait se dessiner, les dirigeants néerlandais s’opposeraient à l’arrivée de l’Argentin, selon De Telegraaf. Le conseil de surveillance aurait même "tapé sur les doigts" du directeur sportif Gerry Hamstra pour cette piste jugée trop onéreuse pour un joueur de cet âge à qui il ne reste plus qu’un an de contrat avec le FC Séville.

Tout était ficelé avant le veto du conseil d’administration

Selon des sources au sein du club, l’international argentin serait même rentré en Andalousie alors qu’il s’était rendu aux Pays-Bas pour passer sa visite médicale. Une information démentie par Marca qui assure que le joueur est toujours sur place en espérant encore une issue positive, même si les dirigeants seraient "perplexes".

Un coup dur pour Hamstra, le directeur sportif, qui avait trouvé un accord avec le joueur et le club espagnol, sur les bases d’un transfert à 20 millions d’euros. Le journal explique que les transactions à plus d’un million d’euros doivent être validées par les membres du conseil de surveillance qui s’opposeraient donc à une telle dépense.

Un petit espoir réside encore dans la force de persuasion de Hamstra auprès de ses dirigeants et sur la possibilité de lisser le paiement sur plusieurs années. Si le transfert échouait, cela ne ferait pas les affaires de l’OM qui avait négocié un pourcentage de 15% à la plus-value sur un futur transfert lors de la vente d’Ocampos en 2019 contre 15 millions d’euros. Cela aurait représenté environ 750.000 euros dans le cas d’une vente à 20 millions d’euros. Mais celle-ci semble désormais hypothétique.

Ce revirement de situation n’arrange pas l’entraîneur de l’Ajax, Alfred Schreuder, qui a perdu de nombreux joueurs cet été avec les départs d’Antony (Manchester United), Noussair Mazraoui (Bayern Munich), Lisandro Martinez (Manchester United), Nicolas Tagliafico (Lyon), Perr Schuurs (Torino), Ryan Gravenberch (Bayern Munich) et Sébastien Haller (Borussia Dortmund). Il comptait donc beaucoup sur Ocampos. En cas d’échec, deux pistes sont étudiées: Leon Bailey (25 ans, Aston Villa) et Justin Kluivert (23 ans, AS Rome)