Mercato: l’OM et Angers auraient un oeil sur l'international algérien Ahmed Touba

Ahmed Touba, défenseur algérien du RKC Waalwijk, serait pisté par l’OM et Angers en vue d’un transfert cet été, selon Foot Mercato. Les deux clubs français seraient concurrencés par plusieurs clubs européens, dont le Bayer Leverkusen et le Betis Séville.

International algérien, Ahmed Touba pourrait franchir un nouveau palier dans sa carrière. Le latéral polyvalent du RKC Waalwijk (Pays-Bas) est observé par plusieurs clubs à travers l’Europe. Selon Foot Mercato, Touba aurait quelques touches en Ligue 1. L’Olympique de Marseille et SCO Angers prêteraient une attention particulière au natif de Roubaix. Son profil polyvalent séduirait les clubs angevin et phocéen.

Formé en tant que latéral gauche à Zulte-Waregem et au Club Bruges, Touba s’épanouit dans la défense centrale du RKC Waalwijk depuis deux saisons. Âgé de 24 ans, Ahmed Touba a débuté son parcours en Belgique à Tournai avant de naviguer de part et d’autre de la frontière (Mouscron, Valenciennes et Lüttich).

Appelé par Djamel Belmadi à plusieurs reprises depuis juin 2021, Touba semble s’installer dans le onze type des Fennecs, à en juger les derniers matchs contre la Tanzanie et l’Ouganda. Son premier but avec l’Algérie contre le Cameroun en mars dernier a été éclipsé par l’élimination des Fennecs et le scandale qui en a découlé.

Une forte concurrence en Europe

Mais Angevins et Marseillais ne sont pas seuls sur le dossier. Plusieurs clubs seraient sur la piste du défenseur algérien. Parmi ces prétendants, le Bayer Leverkusen, qualifié pour la Ligue des champions, tout comme l’OM. Le Betis Séville semble aussi intéressé par le profil de l’ancien Brugeois et marcherait une nouvelle fois sur les plate-bandes de l’OM après avoir avancé ses pions dans le dossier Mohamed-Ali Cho. L’AEK Athènes et le Benfica sont également de sérieux prétendants. En 2016, le club marseillais avait déjà supervisé le joueur alors qu'il évoluait à Bruges.

Avec le RKC Waalwijk, le défenseur d’1m90 a fini à la 10e place de l'Eredivisie en jouant à 28 reprises cette saison et en ayant distribué une passe décisive.