Mercato: l’OM officialise l’arrivée de Pau Lopez

Marseille a confirmé ce lundi la signature de Pau Lopez et tient sa huitième recrue du mercato estival. Le gardien espagnol est prêté pour la saison 2021-2022 par l’AS Rome et pourra ensuite être recruté définitivement par l’OM.

Le jour même où Steve Mandanda effectue son retour à l’entraînement de l’OM après l’Euro 2021, le club marseillais annonce l’arrivée de son concurrent. Bouclé depuis quelques jours, le recrutement de Pau Lopez est désormais officiel.

Après avoir passé sa visite médicale avec succès, le gardien espagnol de 26 ans s’est engagé ce lundi avec l’équipe phocéenne pour la saison 2021-2022 en provenance de l’AS Rome.

Après plusieurs semaines de négociations et d’échanges avec l’Espagnol ainsi qu’avec le club romain, tout s’est bien terminé pour les différentes parties.

Pau Lopez rejoint l’équipe entraînée par Jorge Sampaoli sous la forme d’un prêt avec option d’achat qui sera déclenchée à 20 matchs joués. Son montant se situe à 15 millions d’euros.

Un redoutable concurrent pour Mandanda

Formé à l’Espanyol Barcelone puis révélé au plus haut niveau avec le Betis Séville, Pau Lopez reste sur deux saisons compliquées du côté de la Roma. Efficace dans le jeu aérien et très bon sur sa ligne, l’international espagnol aux deux sélections est plutôt en difficulté au niveau de son jeu au pied.

A Marseille, Pau Lopez se retrouvera en concurrence avec Steve Mandanda. A 36 ans, le gardien français pourrait avoir à faire face à un sérieux rival voire un potentiel successeur et devra batailler pour rester l’indiscutable numéro un dans les buts phocéens.

Un été rythmé à Marseille

Avec l’arrivée de Pau Lopez, l’OM a enregistré sa huitième arrivée du mercato (sans compter les jeunes Ben Seghir et Nadir, venus à Nice). Le gardien espagnol retrouve ainsi son ancien coéquipier de la Roma, le Turc Cengiz Ünder. Six autres joueurs ont déjà rejoint l’équipe première cet été: William Saliba, Mattéo Guendouzi, Konrad de la Fuente, Luan Peres, Leonardo Balerdi et le Brésilien Gerson.

Des recrues qui devront compenser les départs de plusieurs cadres Florian Thauvin ou encore Hiroki Sakai. Reste désormais à Jorge Sampaoli à trouver la bonne formule avant le début de la saison en Ligue 1. Lors de la première journée, l’OM se déplacera à Montpellier avant d’accueillir Bordeaux la semaine suivante au Vélodrome.