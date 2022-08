Championship: la frappe monstrueuse de Sarr avec Watford, depuis le milieu de terrain

Ismaïla Sarr a marqué un but magnifique ce lundi lors du déplacement de Watford à West Bromwich Albion lors de la deuxième journée de Championship (D2 anglaise). L’ailier sénégalais a décoché une mine depuis sa propre moitié du terrain.

Annoncé partant depuis le début du mercato estival, Ismaïla Sarr est toujours un joueur de Watford. Et malgré la relégation des Hornets en Championship (D2), l’ailier sénégalais n’a rien perdu de sa superbe. Le joueur de 24 ans s’est illustré ce lundi lors de la deuxième journée et un déplacement de son équipe à West Bromwich.

Avant la fin du premier quart d’heure de jeu, l’ancien joueur de Metz et de Rennes a marqué un but fantastique. Après un joli contrôle sur un dégagement de la tête de l’un de ses partenaires, Ismaïla Sarr a enchainé et envoyé un missile sur sa troisième touche de balle. Depuis son camp, la frappe du Sénégalais a lobbé l’infortuné gardien des Baggies David Button.

Sarr déjà en jambes en Championship

Malchanceux la saison passée avec des pépins physiques récurrents, Ismaïla Sarr n’avait pas réussi à briller en Premier League malgré un bon début de campagne couronné par quatre buts en six rencontres. Mais débarrassé de ses ennuis musculaires, le Sénégalais commence l’exercice 2022-2023 sur de sacrés bases.

Après avoir offert le but de la victoire contre Sheffield United (1-0) à Joao Pedro lors de la première journée de la saison de Championship, l’ailier de 24 ans a débloqué son propre compteur but face à WBA.

De bon augure pour le reste de la saison. Ismaïla Sarr risque également de se rappeler au bon souvenir des recruteurs de Premier League avec une réalisation pareille. Après le superbe but de Jérémy Livolant avec Guingamp contre Laval samedi en Ligue 2, c’est au tour de la deuxième division anglaise d’offrir un pion spectaculaire ce lundi.