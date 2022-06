Mercato: l'OM s'intéresse à l'international néerlandais Riechedly Bazoer

L’Olympique de Marseille serait en discussions avec le défenseur néerlandais Riechedly Bazoer (25 ans), en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem, selon le journaliste italien Fabrizio Romano.

Riechedly Bazoer (25 ans) intéresse la Ligue 1. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, l’OM se penche avec intérêt sur le défenseur néerlandais en fin de contrat avec le Vitesse Arnhem. Le club olympien avait déjà coché son nom parmi les potentielles recrues l’été dernier mais aucun accord n’avait été trouvé entre les deux clubs, rappelle la presse néerlandaise. Pablo Longoria, président marseillais, est resté attentif à son sujet d’autant qu’il présente le grand avantage d’être libre.

>> Suivez le toutes les infos mercato EN DIRECT

L’international néerlandais (6 sélections) susciterait l’intérêt d’une autre équipe de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré. Le Feyenoord Rotterdam avait également tenté de le recruter par le passé, sans y parvenir. Bazoer a été formé au PSV Eindhoven mais a débuté sa carrière chez les professionnels avec l’Ajax Amsrerdam avant d’être transféré à Wolfsburg en 2017 contre 12 millions d’euros. Il a ensuite enchaîné deux prêts à Porto (entre août 2018 et janvier 2019, au cours duquel il a joué un match de Ligue des champions) puis à Utrecht (janvier-juin 2019) avant d’être transféré à Arnhem en juillet 2019.

Il s'est relancé avec Arnhem

Avec Arnhem, Bazoer a relancé sa carrière qui s’annonçait prometteuse à ses débuts avec des premières apparitions en sélection à seulement 19 ans. Cette saison, il a disputé 43 matches avec le Vitesse, dont huit en Conference League achevée en 8es de finale face à l’AS Rome après avoir affronté Rennes en poules. "Je suis venu à Vitesse pour être à nouveau heureux et retrouver du plaisir dans le jeun a-t-il écrit, le 30 mai dernier, dans son message d’adieu au club. Nous avons eu de merveilleux succès à l'échelle nationale et internationale. Merci pour la confiance. Merci pour l'amour et le soutien que j'ai ressentis tout au long de mon séjour à Vitesse."

L’OM - qualifié en Ligue des champions - cherche à se renforcer en défense alors que William Saliba va retourner à Arsenal après son prêt réussi d’une saison. Le club a déjà acté l’arrivée d’un nouveau joueur en cours de saison avec celle de Samuel Gigot en provenance du Spartak Moscou.