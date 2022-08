OM: "Si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, très bien", la réponse de Tudor aux supporters

À deux jours de recevoir le FC Nantes, l'entraîneur de l'OM Igor Tudor répond aux sifflets de ses supporters intervenus lors de la première journée de Ligue 1. "L'important est que les joueurs ne soient pas sifflés", tempère-t-il.

Igor Tudor n'en veut pas à ses supporters. Sifflé à Marseille avant le premier match de la saison contre Reims, l'entraîneur croate joue la carte de l'apaisement en conférence de presse, deux jours avant la réception du FC Nantes où l'attitude du public sera surveillée alors que son équipe n'a pas rassuré dimanche dernier à Brest (1-1).

"Les sifflets du premier match nous ont porté chance"

"On joue pour les supporters, rappelle Tudor. Les sifflets du premier match nous ont porté chance. Si je me fais siffler à nouveau et qu'on gagne, très bien. L'important est que les joueurs ne soient pas sifflés". Pour rappel, le comportement du public marseillais n'avait pas empêché de l'OM de s'imposer largement contre les Rémois (4-1).

L'entraîneur phocéen se défend également d'une préparation éprouvante, malgré les critiques sur l'intensité de ses entraînements. "C'était une préparation courte, plutôt normale de mon point de vue, estime-t-il. On a travaillé, pas plus ou pas moins que d’autres équipes. Je ne pense pas que c'était si épuisant que ça, mais c'était une préparation courte où on n'a pas fait autant de travail que j'aurais voulu. Beaucoup de joueurs sont arrivés au compte-goutte, pour certains ça a été juste une demi-préparation". En cinq matchs de préparation, l'OM ne s'est imposé qu'une fois, pour un nul et trois défaites.