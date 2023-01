Mercato: l’UEFA va changer son règlement face à la folie Chelsea

Selon le Daily Mail, l’UEFA va adapter un point de règlement sur le marché des transferts face aux énormes dépenses de Chelsea dont les paiements sont étalés par le biais de contrats à très longue durée.

La démesure de Chelsea sur le marché des transferts agace beaucoup les clubs de Premier League. Et va pousser l’UEFA à agir. Selon le Daily Mail, la confédération européenne va combler un vide dans son règlement qui permet aux Blues d’étaler le paiement de ses généreuses indemnités de transferts par le biais de contrat très longue durée. Un procédé qui a poussé plusieurs équipes anglaises à se plaindre auprès de l’UEFA en accusant les Blues de contourner les règles du le fair-play financier.

Les règlements de l’UEFA limitent déjà à cinq ans la durée maximale des contrats, tout en autorisant des exceptions dont Chelsea profite abondamment. Celles-ci seront donc supprimées afin de limiter véritablement les contrats à cinq ans maximum. Depuis l’arrivée du propriétaire Todd Boehly l’été dernier, Chelsea a dépensé 525 millions d’euros sur des nouveaux joueurs qui signent pour la plupart de très longs engagements.

Mudryk a signé le plus long contrat de l’histoire de la Premier League

C’est notamment le cas de Mikhailo Mudryk (22 ans), prodige ukrainien qui a paraphé le plus long bail de l’histoire de la Premier League en s’engageant pour huit ans et demi après son transfert à 100 millions d’euros. Une indemnité dont le paiement sera réparti tout au long de ce contrat. Le défenseur français Benoît Badiashile, arrivé cet hiver en provenance de Monaco contre un peu moins de 40 millions d’euros, a signé pour sept ans et demi tout comme l’attaquant ivoirien David Datro Fofana.

L’été dernier, le défenseur français Wesley Fofana s’est engagé pour sept ans avec Chelsea, qui a aussi fait signer Marc Cucurella et Cesare Casadei pour six saisons. Le changement de règle n'impactera pas ces récents transferts mais limitera probablement la marge de manœuvre de Chelsea lors des prochaines fenêtres de transfert.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

Jamais dans l’histoire du football un club n’avait autant investi que Chelsea sur une saison lors des mercatos d’été et d’hiver. Le précédent record était détenu par Manchester United avec 374 millions d’euros de transferts en 2017-2018.