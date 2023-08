Mercato: l'un des transferts les plus improbables de l'été en Ligue 2 ?

Auteur d'un bon début de saison en Ligue 2, Amiens pourrait rapidement boucler le recrutement d'Andy Carroll lors du mercato estival. L'attaquant international anglais passé notamment par Liverpool et Newcastle négocie pour quitter Reading et rejoindre le club picard.

Après Adrian Mutu à Ajaccio ou encore Wesley Sneijder à Nice, on tient peut-être le transfert improbable de l'été en France. Deuxième du classement après quatre journées de Ligue 2, Amiens ne manque pas d'ambition pour la saison à venir.

Selon les informations du journal The Telegraph, l'Anglais Andy Carroll se trouve actuellement dans le Nord de la France pour y boucler son arrivée lors du mercato estival.

Ancien flop de Liverpool, Carroll sort d'une bonne saison en Championship

International à neuf reprises avec l'Angleterre entre 2010 et 2012, Andy Carroll dispose encore d'une année de contrat avec Reading, relégué du Championship vers la League One (D3), mais pourrait rapidement signer en Ligue 2.

Formé à Newcastle et ancien grand espoir du football britannique, Andy Carroll avait rejoint Liverpool pendant le mercato hivernal en janvier 2011 pour plus de 40 millions d'euros.

Après un passage compliqué chez les Reds, où il n'a jamais réussi à faire oublier Fernando Torres, l'Anglais a vainement tenté de se relancer à West Ham et Newcastle entre 2013 et 2021. Arrivé à Reading en septembre 2022, l'expérimenté buteur de 34 ans sort d'une saison 2022-2023 conclue avec 9 buts et 2 passes décisisves en Championship.