Sneijder "aurait pu devenir comme Messi ou Ronaldo", mais il n'en "avait pas envie"

Retraité des terrains depuis 2019 après quasiment 20 ans au plus haut niveau, Wesley Sneijder n'éprouve aucun regret concernant sa carrière, estimant qu'il aurait pu être au niveau de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi s'il s'en était donné les moyens.

Wesley Sneijder n'a aucun regret depuis la fin de sa carrière. Retraité depuis août 2019, le Néerlandais savoure sa nouvelle vie et ne compte pas regarder dans le rétroviseur. Dans un entretien accordé à Gianluca Di Marzio, l'ancien joueur de 38 ans assume pleinement son mode de vie, qui l'a privé de son véritable potentiel. "J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n'en avais tout simplement pas envie. J'ai apprécié ma vie, j'ai peut-être bu un verre au dîner par-ci, par-là. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait beaucoup de sacrifices. Et ça me va: ma carrière, malgré ça, a quand même été incroyable", a-t-il souligné.

Vainqueur de la Ligue des champions avec l'Inter

S'il n'a jamais gagné le Ballon d'or, au contraire du Portugais et de l'Argentin, Wesley Sneijder a remporté la Ligue des champions en 2010 avec l'Inter Milan, avant d'être finaliste de la Coupe du monde quelques mois plus tard face à l'Espagne. Sur le déclin depuis ces années intéristes, l'ancien joueur du Real Madrid a connu des années difficiles à Galatasaray, puis à Nice, avant de terminer sa carrière à Al-Gharafa, au Qatar.

Il se tourne désormais vers l'avenir et ne manque pas de projets. "Ces derniers mois, j'ai commencé à travailler avec des jeunes, j'aime les accompagner dans leur croissance. Dans la vie comme dans le football, cependant, tout est possible. Manager, coach... tout peut arriver", explique-t-il.

Ces derniers mois, l'ancien milieu de terrain a surtout fait parler de lui dans un enquête sur une affaire de trafic de drogue. Avec Dirk Kuyt, ils ont été entendus ces derniers mois comme témoins dans une enquête majeure liée à l'organisation criminelle d'un "parrain" de la drogue. Les deux footballeurs auraient joué de l'argent sur un site illégal, lié au gang appartenant à un certain Piest S, basé à La Haye. Si Kuyt aurait admis les faits, Sneijder a d'ailleurs toujours réfuté les accusations.