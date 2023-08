Mercato: Pavard à l'Inter, c'est fait

Le Bayern Munich et l’Inter Milan sont parvenus ce mardi à un accord pour le transfert de Benjamin Pavard lors du mercato estival. Le défenseur français va rapidement s’engager avec le club de Serie A.

A la recherche d’un nouveau défi lors du mercato estival, Benjamin Pavard va s’engager avec l’Inter Milan. Comme annoncé par le journaliste Fabrizio Romano et confirmé par RMC Sport, le Bayern Munich a accepté la dernière offre du club lombard ce mardi.



Le montant du transfert du défenseur français est de 30 millions d’euros auxquels pourront s’ajouter d’éventuels bonus à hauteur de 2M€. A un an de la fin de son contrat, la formation bavaroise a préféré le laisser partir cet été plutôt que de prendre le risque de le voir partir libre en 2024. Benjamin Pavard est attendu dans la soirée en Lombardie et y passera sa visite médicale mercredi.



Pavard devrait retrouver l’axe en Italie

Titulaire en Supercoupe d’Allemagne contre Leipzig, le 12 août, le champion du monde 2018 a ensuite raté les deux premiers matchs de la saison en Bundesliga. Remplaçant lors de la première journée, Benjamin Pavard était absent lors de la deuxième. Officiellement, le Bayern a expliqué que le défenseur formé à Lille était malade.

Arrivé au Bayern en 2019 en provenance de Stuttgart, le Français de 27 ans s’y est installé parmi les cadres de l’effectif… au poste de latéral droit. Central de formation, Benjamin Pavard devrait ainsi retrouver l’axe du terrain avec sa signature à l’Inter Milan.

Un autre Français pour succéder à Pavard?

Benjamin Pavard vendu à l’Inter, le Bayern pourrait piocher son remplacer à l’AC Milan et encore jeter son dévolu sur un joueur français. Selon les informations de RMC Sport, le club munichois a placé Pierre Kalulu sur sa short-list. Le joueur des Espoirs pourrait faire l’objet d’un prêt avec option d'achat avant la fin du mercato estival.



Stefano Pioli et la direction des Rossoneri souhaitent conserver Pierre Kalulu mais celui qui évolue à l’AC Milan depuis 2020 réfléchit à sa situation après avoir été remplaçant lors des deux premiers matchs de Serie A cette saison. Outre le Tricolore de 23 ans, le Bayern Munich piste également Trevoh Chalobah (Chelsea) pour remplacer Benjamin Pavard.