Mercato: la blague de De Paul sur l’avenir de Messi

Rodrigo De Paul, partenaire de Lionel Messi en sélection argentine, s’est amusé sur la question de l’avenir de la star du PSG, qui discute toujours pour prolonger tout en étant l’objet d’intérêt en Arabie saoudite et aux Etats-Unis.

Rodrigo De Paul (28 ans) n’est jamais loin de Lionel Messi. Le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid avait suscité l’amusement pendant la dernière Coupe du monde en se comportant un peu comme le garde du corps de la star argentine, dont il emboitait le pas de très près. Jeudi, il était invité sur la radio espagnole Cadena Ser et n’a pas manqué de répondre à plusieurs questions sur son grand ami. Les journalistes lui ont notamment demandé si Messi allait prolonger au PSG. De Paul a préféré en sourire.

"On lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid"

"Qu’il vienne ici, a-t-il lancé en l’invitant à le rejoindre à l’Atlético. On dit à Angelito (l’Argentin Angel Correa, ndlr) de lui donner le numéro 10, on lui cherche un petit appartement dans le centre de Madrid."

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Messi discute toujours pour lever l’option de son année supplémentaire même si les dirigeants parisiens ne sont pas prêts à accepter toutes les conditions de leur star. L’attaquant argentin suscite aussi les intérêts de l’Inter Miami (MLS) et d’Al-Hilal (Arabie saoudite) mais sa priorité serait de rester en Europe une saison supplémentaire. Pour De Paul, Messi a encore beaucoup à donner.

>> Suivez les infos mercato EN DIRECT

"C'est de la magie ce que fait Leo, lance-t-il. On ne cesse jamais de le comprendre ou de le lire. C'est un extraterrestre, un animal. Lorsque vous vous préparez parce que vous sentez que vous allez perdre le ballon parce qu'il est entre trois ou quatre, il sort de ces situations. Quand tu penses qu'il ne te voit pas, il te laisse seul contre le gardien de but. Quand on pense qu'il est fatigué, il met un braquet de plus que les autres. Vivre avec la surprise est impressionnant."