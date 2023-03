Mercato: l’Arabie saoudite préparerait une offre XXL pour Messi, selon la presse espagnole

Selon Marca, l’Arabie saoudite préparerait une offre pour Lionel Messi sur les bases du salaire gigantesque actuellement versé par Al-Nassr à Cristiano Ronaldo.

L’Arabie saoudite rêve de réunir Lionel Messi et Cristiano Ronaldo dans le même championnat. Selon Marca, l’attaquant du PSG fait l’objet d’une cour assidue des dirigeants du pays qui seraient prêts à changer les règles sur la limite salariale afin de lui dérouler le tapis rouge.

L’Argentin est lié avec le PSG jusqu’à l’été prochain avec une année supplémentaire en option, dont les deux camps discutent depuis plusieurs semaines. Les questions sur son avenir affluent depuis la nouvelle élimination parisienne en 8es de finale de la Ligue des champions même si sa priorité serait de faire une année de plus en Europe.

Mais la présence de son père et conseiller, Jorge Messi, à Riyad mardi a relancé les spéculations sur un potentiel transfert en Arabie saoudite, dont Messi est un ambassadeur du tourisme. Ces dernières heures, El Chiringuito avançait même que le paternel discutait d’une potentielle arrivée en fixant des conditions très élevées: que son fils soit rémunéré au moins au même niveau que Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr.

>> Suivez les infos mercato EN DIRECT

En cas de départ, Messi rejoindrait Al-Hilal, le plus ancien club du pays et grand rival d’Al-Nassr. Selon Marca, une offre serait en réflexion et pourrait atteindre 220 millions d’euros par saison, un chiffre équivalent aux actuelles indemnités touchées par le Portugais. Celles-ci comprennent un rôle de représentant pour le Portugais. Une casquette que porte déjà Messi.

Selon le journal espagnol, les décideurs saoudiens n‘excluent pas de voir le rêve de faire venir Messi se réaliser. D’autres pistes sont évoquées pour l’ancien joueur du Barça comme celle, compliquée, d’un retour en Catalogne ou d’un départ aux Etats-Unis où l’Inter Miami lui fait les yeux doux.