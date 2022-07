Mercato: la drôle de vidéo d'Adil Rami pour annoncer sa prolongation à Troyes

Adil Rami, en fin de contrat, a prolongé à Troyes jusqu'en juin 2023. L'ESTAC l'a officialisé avec une vidéo pour le moins originale, dans laquelle on voit le champion du monde 2018 se mettre en scène en train d'appeler des supporters du club de l'Aube.

Adil Rami prolonge à Troyes. Et, comme souvent avec le défenseur champion du monde, l’annonce est faite avec un trait d’humour. Ce vendredi, l’ESTAC a officialisé la prolongation de contrat du défenseur central de 36 ans jusqu’en juin 2023 avec une vidéo pour le moins originale, dans laquelle Rami se met en scène en train d’appeler des supporters du club de l’Aube.

Rami "prêt à relever les défis qui l'attendent"

Au-delà de son jeu d’acteur que l’on vous laissera juger, Rami prolonge donc l’aventure du côté de l’ESTAC, qu’il avait rejoint à l’été 2021 après une expérience à Boavista (D1 portugaise). La saison dernière, il a disputé 16 matchs de Ligue 1, dont 14 en tant que titulaire.

"Je suis très heureux de poursuivre l’aventure à l’ESTAC, après avoir contribué à obtenir un maintien historique pour le club la saison passée. Je suis fier de continuer à partager mes valeurs et mon expérience au sein du club et me sens prêt à relever les défis qui m’attendent en Bleu et Blanc", s’est réjoui l’ancien joueur de l’OM ou de Séville dans un communiqué du club.